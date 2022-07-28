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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文參訪如興後「金管會放行130億元增資」　國民黨團：檢調好好查

▲▼立法院 國民黨團召開「如興現金増資、國發會投資是弊案？請政府出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「如興現金増資、國發會投資是弊案？請政府出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

曾是「世界第一」的牛仔褲代工廠「如興」公司，爆發嚴重財務危機。國民黨團今（28）日召開記者會，質疑如興公司是成衣代工廠，屬於傳產，規模不大，卻能在總統蔡英文2017年1月出訪尼加拉瓜後2天，金管會同意其增資案。2017年國發基金通過高達14.88億元如興投資案，其中有太多不可告人的貓膩，蔡政府必須向國人有所交代。

總召曾銘宗表示，如興公司在2015年9月宣布，要以不超過3億8,760萬美元高價，併購大陸玖地集團。這當中，如興3次向金管會提出增資申請遭退件。但就在金管會3次駁回如興增資案申請後，2017年1月11日蔡英文出訪尼加拉瓜，參觀如興在當地的成衣廠之後，13日金管會同意辦理現金增資，金額高達130億2,000萬元。

曾銘宗表示，如興只是成衣代工廠，是傳統產業，談不上產業創新，在國內成衣代工也不過排名第5，這裡面有無有力人士介入？其次，如興是相對小規模公司，玖地是大它5倍的公司，是如興併購玖地？還是被玖地併購？外界有不同看法。曾銘宗質疑，如興財務不佳，國發基金為何未做好評估投資？甘願淪為紓困基金？國發基金必須說清楚、講明白。

▲▼立法院 國民黨團召開「如興現金増資、國發會投資是弊案？請政府出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗進一步指出，金管會後來發現如興財報不實，違反《證交法》已移送檢調查處、起訴，國民黨團呼籲檢調不要只查如興財報不實，過程當中到底誰介入要求投資？其中有無不法，也請檢調不要自我設限，好好查辦。

藍委費鴻泰表示，2017年7月份國發基金投資如興14.88億元，股數9.77%。國發基金當時審查如興投資案時，很多民間委員都不出席開會，顯然不願意背書這項投資案。財經專家謝金河曾詢問當時擔任國發基金委員的黃日燦大律師審查情形時，黃日燦大律師表示，「絕對不能說。」國人難道不覺得很奇怪嗎？蔡英文總統參觀如興在尼加拉瓜廠訪後2天，金管會通過增資案；緊接著7月國安基金又通過14.88億元投資案卻又不能說？

費鴻泰指出，近期如興董事、大股東、經理人大量賣出如興股票，消息面到底從何而來？為何這些人大量出脫持股殺出？這裡面有沒有內線交易的問題？此外，國發基金到投資人保護中心跟股東一起告如興，國發基金是大股東，在通過投資案的合約中，一定會在《證交法》以外再提出其他限制條件，國發基金應該單獨到法院告如興，混在小股東裡面告如興，是不是有很多話不能在法庭上公開說？

▲▼立法院 國民黨團召開「如興現金増資、國發會投資是弊案？請政府出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委賴士葆表示，國發基金在如興案中，是道地的非專業性政治投資，以專業判斷，如興第一次增資意圖以小博大、以小併大，經過金管會2位主委駁回，顯然是出於專業判斷，但之後因為某人的介入，在蔡英文參訪尼加拉瓜期間，臨時安排參觀如興在當地設廠的行程後，金管會2天後核准增資案，顯然是由上而下的介入。

賴士葆指出，過去在扁政府時期，因為政治決定而由國發基金投資的「三勝製帽」，2003年10月三勝製帽董事長戴勝通，隨當時的總統陳水扁，前往巴拿馬訪問，同時響應政府赴海地投資設廠，結果慘賠。2007年三勝製帽遭土地銀行列為億元呆帳大戶，呆帳金額為新台幣1.1億元；如興案與三勝製帽案如出一轍。

賴士葆向國人提出忠告，只要是非專業政治投資，千萬不要跟進，如興在國安基金增資130億元之後，股民蜂擁搶購，如今全部套牢！賴士葆要求當時國安基金審查如興投資案的審查報告必須公諸於世，倘若不願公布，下個會期開議後，國民黨團將會組成調閱委員會，讓審查會議紀錄公諸於世。

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蔡英文如興金管會國民黨弊案

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