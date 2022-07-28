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日跨黨派議員訪台　陸官媒酸：「政治網紅」打卡刷存在感

▲▼「思考日本安全保障議員之會」訪台團抵台。（圖／外交部）

▲「思考日本安全保障議員之會」訪台團抵台。（圖／外交部）

記者任以芳／綜合報導

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」昨27日抵台，展開為期四天的訪台行程。由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長。陸鷹派官媒《環球時報》一連兩天發表社評和報導稱，緊隨華盛頓，日本也開始打起了「台灣牌」。日本4名政客訪台只是「刷存在感」，這些反華政客把台灣當成「政治網紅」打卡地。

本次訪台日本團成員，由日本前防衛大臣石破茂及前防衛大臣浜田靖一擔任共同團長，團員包括：前防衛副大臣長島昭久及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。訪台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德等人，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。

隨著日本訪問團到來，陸鷹派官媒《環球時報》昨27日深夜發出社評，內容盤點之前美國前防長、前國務卿、國會議員，歐洲國家的一些反華政客接龍訪台。加上美國眾議院議長裴洛西也兩次放風試探。

《環時》社評稱，「這些反華政客已把台灣當成了『政治網紅』的打卡地。他們跑過來吃幾頓喝幾頓免費旅遊一趟，再喊喊口號擺拍作秀一下，然後回國去兌換政治收益。」

《環時》今（28日）又再發一篇報導批評，緊隨華盛頓，日本也開始打「台灣牌」。團員稱將以「台灣有事」與台有關方面交換意見，並且關係到日本防衛省日前發布的2022年度《防衛白皮書》，涉及台海議題的頁數比去年多出一倍，有媒體認為「中日關係恐陷冰河期」。

石破茂。（圖／CFP）

▲日本前防衛大臣石破茂。（圖／CFP）

不過，報導也引述消息稱，有日本政治人士認為，曾多次競爭自民黨總裁未果的石破茂，並無左右日本台海政策的能力，只是借此訪台提高媒體曝光度、刷存在感。

中國社科院日本所綜合戰略室副主任盧昊分析，從去年開始，日本積極發展對台實質性關係的動向。盡管在外交辭令上依然堅持「一中原則」，但日本已經在利用各種非官方渠道，比如去年台日有「政黨2+2」的活動，讓北京很不滿。此外，美日在對台事務上的聯動也有明顯加強。

盧昊分析認為，日本一直嘗試把台灣問題作為「戰略抓手」，試圖對華制衡。但另一方面，中日在地緣、經濟和人文上密不可分的關系，不是所謂「脫鉤論」能夠解決的。

觀察過去日本在中美博弈中政治策略，「尋求自身利益最大化」還是最大關鍵。現實主義加上功利主義色彩，甚至帶有投機性的思維。盧昊認為表，「日本會隨著形勢變化不斷調整自己的外交策略」。

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