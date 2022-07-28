林佳龍贏了！擺出比蔡英文高難度「JOJO立」　網：也太軟Q了

▲林佳龍與李坤城擺出「JOJO立」合影。（圖／翻攝自Facebook／李坤城 新北市議員）

記者蘇晏男／新北報導

日前「JOJO立」的誇張動作讓總統蔡英文看傻眼照引起討論後，隔天蔡「甩偶包」跟高中生擺出「JOJO立」合影，掀起政壇模仿風潮。民進黨新北市長參選人林佳龍「JOJO立」今（28日）被發言人PO上網，姿勢難度遠勝蔡英文；林說，「要拍出好看的JOJO立真的需要柔軟度」。

林佳龍競選總部發言人李坤城28日在臉書秀出自己與林佳龍JOJO立的圖片，畫面中林以雙腳腳尖站立，雙膝向前傾、微彎腰、雙手放至頭頂，並擺出一副笑容。李坤城表示，發言人的小小要求，跟林佳龍JoJo立的成就解鎖，「原來部長這麼軟Q啊」。

而林佳龍留言回應，要拍出好看的JOJO立真的需要柔軟度，感謝李坤城和他一起拍出這麼有趣的照片。有網友則打趣說，「龍龍市長太厲害了」、「不要玩龍龍」、「龍哥也太軟Q了」。

JOJO立是出自日本動漫《JOJO的奇妙冒險》裡角色的誇張動作。蔡英文7月15日接見接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊，在合影時，眾人模仿JOJO立，而攝影師則捕捉到蔡英文、總統府祕書長李大維看傻眼，文化部長李永得尷尬笑著的畫面，引起討論。

隔天民進黨國際部舉行「2022全國高中職國際知識競賽」，蔡英文出席結業式與獲獎隊伍合影，而其中一支前20強高中生隊伍現場也模仿「JOJO立」，蔡英文見狀也笑著比出手勢，引發現場一片笑聲。

▲《八歌浪 Pakelang 》擺出「JOJO立」，蔡英文看傻眼。（圖／總統府提供）

▼總統蔡英文跟高中生「JOJO立」。（ 資料照／記者林敬旻攝）