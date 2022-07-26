雲林婦出門加油迷航...逆向上61線快速路！警驚險攔截

▲莿桐鄉61歲婦人騎機車出門加油，竟迷航逆向騎上50公里外的快速道路上，驚險遭警方攔下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港警分局18日獲報，有1輛機車逆向行駛在台61快速道路，警方派遣巡邏車前往攔查，並協助護送騎士於金湖段下閘道，才發現騎士張姓婦人竟居住於50公里外的莿桐鄉，如何騎到快速道路上她也搞不清楚，通知戶籍警所才得知，其家屬也正在警所通報失蹤，電話那頭聽到婦人騎上快速道路，驚呼「好加在」。

據了解，7月18日晚間19時30分許，家住莿桐的張姓婦人告知家人要加油，便從住家騎機車外出，不知如何迷航，竟遠從山線地區騎到海線，更誤判車道逆向騎上61線快速道路，危險行徑嚇壞經過駕駛，民眾發現立即報警處理。

北港警分局獲報後，派出下崙所及椬梧所線上巡邏員警前往，副所長蔡瑞彬、警員吳東洋立即在248.3K處將其攔停，幸未造成交通事故。經聯繫婦人所屬當地派出所，發現張婦家屬正在警所內報案協尋，得知婦人竟然從莿桐一路南下騎到口湖鄉，還上了快速道路，著實捏了一把冷汗。

警方表示，即使婦人是因誤判路線及路況，非蓄意騎上快速道路，但由於婦人逆向行駛違規事實明確，警方依違反道路交通管理處罰條例規定舉發。分局長蔡培元呼籲民眾，萬一民眾不小心誤上快速道路，要馬上將車停放在路肩安全處，撥打110向警方求援，千萬不要冒著僥倖的心態，繼續騎乘，容易發生危險。

▲婦人家屬前往派出所報案，得知婦人已被北港警方從快速道路平安攔下，全都捏了一把冷汗，想不透是從哪裡、怎麼騎上去的，趕緊前往金湖派出所將婦人接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►空襲警報！雲林斗六圓環人車清空 街上驚現萬安45號奇景

►允能風力發電捐1億 雲縣府設「青年創業補助金」鼓勵返鄉創業

►「殺人虎頭蜂」現身！體積大5倍瘋狂獵殺 45萬小蜜蜂慘死

►虎尾垃圾場大火竄濃煙 最高罰500萬！環保局監測空品

►快訊／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火 黑煙嚇人數公里外可見