今晚11：00鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

▲農曆7月，千萬別亂拜陰廟。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今晚11：00（子時）就是鬼門開，老一輩認為，農曆7月避免去山間小溪或海邊戲水。不過，民俗專家柯柏成提醒「3類人」更要注意，包括農曆10月出生之人、屬虎與屬豬的朋友，分別要注意健康、行車狀況與職場口舌糾紛。

柯柏成在臉書粉專表示，現在這個時代而言，戲水並非不行，例如有安排合格救生員的泳池就安全許多，但最忌諱無人看管的山間小溪或海邊，一旦出事就求助無門。

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另一個要避免的是，柯柏成說，不要在7月亂拜陰廟，至於哪個是陰廟？哪種是正廟？判斷方法非常簡單，「陰廟是沒有門的，一般孤魂野鬼會更容易群聚在陰廟附近。」

若有普渡活動，柯柏成建議，配合家裡附近的大廟活動即可，一般到最基層的村里辦公室都會作普渡安排，可以盡量減少在自宅路邊擺桌祭拜，正廟的祭祀普渡都有護法神維持秩序，自己亂拜在沒有神明作主的狀況下，反而容易弄巧成拙。

最後，柯柏成提醒3類人要小心，首先是農曆10月份出生的人，「民俗月要特別注意身體健康，避免中暑這類的狀況」；第二是屬虎之人，「今年是本命年，這個月要特別小心車關，外出開車都要再加倍小心」；最後是屬豬之人，可能會和長輩或老闆的溝通不良，這個月要多點耐心。

►本文由柯柏成授權提供！

▼生肖屬虎的人，民俗月開車要加倍小心！（示意圖／記者施怡妏攝）

