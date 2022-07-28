快訊／新竹棒球場又爆爭議　時代力量：560萬開幕標案由國小「代辦」

▲邱顯智召開記者會，踢爆新竹棒球場開幕活動由國小代辦。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市立棒球場除場地、設備缺失頻傳，造成4名棒球員比賽中受傷外，時代力量立委邱顯智今（28日）召開記者會，踢爆球場開幕活動非由新竹市府來採購辦理，也非由委託營運的「龍來公司」親自辦理，而是由新竹市舊社國小來「代辦」。邱顯智表示，學校是否有足夠的能力代辦，就已經是個問題，但包括這次開幕等活動在內的標案，標案名稱明明註明是「代辦」，在辦理方式卻標註「自辦」。

邱顯28日與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，針對新竹市立棒球場開幕活動採購竟委託新竹市國民小學代辦，採購流程涉有瑕疵等情事，召開「沒驗收就搶開打 開幕式找國小代辦 竹市棒球場 是拼運動還是拼選舉？」記者會。

林彥甫指出，新竹市棒球場未驗收就搶先開打，恐違反政府採購法，而林智堅市府為宣傳棒球場政績，不只是場內的開幕球賽有問題，場外的開幕活動也是疑點重重；先前已有專家質疑，12億的球場改建丟給「教育處體健科」恐超出負荷，560萬的開幕活動標案，更扔給市府外的「舊社國小」來代辦，令人匪夷所思。



林彥甫提出三點質疑：第一、國小業務與球場開幕毫無關聯，市府為何找國小代辦？第二、市府若是考量地緣鄰近，那為何捨近求遠，不交給隔街步行一分鐘的民富國小，反而由兩公里外的舊社國小代辦？



第三、該標案5/24結標後，原訂6/18就要辦開幕活動，等於不到25天就要辦出560萬的大活動，執行難度讓人望之卻步，結果恰好有一家投標並得標，投標金額更恰好是預算金額的560萬，不多也不少，未免太巧。



對於新竹市府之所以把開幕活動丟給國小代辦，林彥甫研判可能原因有二，第一個是刻意掩人耳目、規避監督，第二個是市府人力不足，所以要國小支援。但林彥甫認為，國小代辦市政業務時，標案內容與核銷驗收全也需由該國小一肩扛起，加重國小行政負擔、也恐超出國小的行政專業。

蔡惠婷則表示，在查覺到舊社國小有替市府「代辦」與學校無關的業務後，她也檢視了新竹市其他國小是否也出現相同的「代辦」現象。她發現，舊社國小協助市府舉辦了110年的萬聖節遊行，高峰國小協助市府舉辦了109年、108年的萬聖節遊行，而頂埔國小則協助市府辦理拍攝以通學步道為主題的市政宣導影片。

邱顯智認為，雖然依據《政府採購法》第40條第1項的規定，採購可以洽由其他具有專業能力的機關代辦，但是這些標案，從經費的來源到採購案的舉辦，都讓人充滿疑惑。



邱顯智指出，依據｢政府電子採購網」的資料，有許多標案是全市性的活動，甚至和教育沒有關聯，卻是學校「代辦」，學校是否有足夠的能力代辦，就已經是個問題。

此外，邱顯智也指，包括這次開幕等活動在內的標案，標案名稱明明註明是「代辦」，在辦理方式卻標註「自辦」，而在採購經費方面，有些標案是由新竹市政府「補助」，有些則沒有補助，似乎是由學校的預算支應。



邱顯智強調，預算的編列和經費的支應，是否符合預算法的相關規定，也需要逐一釐清確認。