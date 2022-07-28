她裝人工關節突「腳軟」倒斑馬線　女警圍三角錐防二度傷害

記者邱中岳／台北報導

北市中山區27日下午5時許，在中山分局前有1名婦人過馬路時，竟然直接撲跌在斑馬線上，民眾見狀立刻跑進分局求助，警員立刻到場通知警力支援，並且拿三角錐警示被免車輛撞上婦人，最後由警方協助，通知救護車將婦人送往醫院。

警方指出，27日下午5時許，1名75歲的婦人行經北市中山區南京東路、中山北路口，竟然直接撲跌在斑馬線，民眾見狀立刻跑進分局請求值班警員協助，1名女警、民眾先拿三角錐保護婦人，最後再通知警力到場協助。

▲婦人因裝人工關節，過馬路時腳軟整個人撲跌斑馬線。（圖／記者邱中岳攝）

警方到場後，先以警車擋住來往車輛，避免婦人再度受到傷害，接著再通知交通分隊到場協助疏導交通，婦人倒臥地上表情十分痛苦，最後警員請救護車到場協助，將婦人放上擔架並送往人行道進行詢問。

婦人指出，因為之前腳部開刀，有裝上人工關節，所以當時過馬路「腳軟」，才會倒在人行道上，經過檢傷之後發現婦人腳有擦挫傷，最後由救護車送往醫院包紮，所幸並未有生命危險。

▲婦人過馬路時腳軟整個人撲跌斑馬線，女警立刻圍三角錐防二度傷害。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後聯繫發現，婦人平時獨居，也沒有家屬可聯繫，最後由醫院通知社會局派社工介入處理，也呼籲民眾，如家中有長輩獨居，平時應多加關懷注意，且近日天氣炎熱，應提高警覺補充水分，以免中暑。