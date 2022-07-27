疫情未解醫療量能仍緊繃　台大醫雲林分院獲贈2萬個N95口罩

▲總統府國策顧問秦嘉鴻親自致贈贈N95醫療口罩，力挺政府及第一線醫護人員。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情瞬息萬變，台大醫院雲林分院獲贈N95奈米醫用口罩2萬個，今（27）日舉行捐贈儀式。儀式中，由總統府國策顧問秦嘉鴻親自致贈，用行動表達力挺醫護及協助抗疫的決心，台大雲林分院院長黃瑞仁代表院方回贈感謝狀與。

總統府國策顧問秦嘉鴻先生與友人施劍輝董事長自掏腰包採購N95口罩，秦國策顧問捐贈15,000片、施劍輝董事長捐贈5,000片。秦嘉鴻顧問表示，近兩年新冠狀病毒疫情未解，參與防疫物資捐贈已經成為其生活中的重點之一，日後將繼續執行，希望能盡一己之力，力挺政府及第一線醫護人員，協助國人及產業界早日脫離疫情困境，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，醫療量能緊繃，防疫物資也大量消耗，N95口罩是最基礎也最重要的防疫物資，這批實用物資讓醫院的防疫工作有足夠的庫存量支持，提供第一線防疫戰士舒適又安全的防護，為防疫注入更多力量。

院長黃瑞仁強調，台大醫院雲林分院同仁對於政府推行之各項政策積極配合，不論是醫療、篩檢或疫苗接種工作皆不遺餘力全力投入，第一線醫療量能負荷龐大，感謝各界以捐贈物資為防疫盡一份力量，積極向社會傳遞溫暖的正向力量，也期盼社會大眾持續遵守防疫政策，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，才能真正協助防疫。

▲台大醫院雲林分院今獲贈N95醫療口罩2萬個。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林婦出門加油迷航...逆向上61線快速路！警驚險攔截

►空襲警報！雲林斗六圓環人車清空 街上驚現萬安45號奇景

►天氣熱爆！雲林周末假期4人熱暈送醫 中醫師：中藥藥飲必備神器

►允能風力發電捐1億 雲縣府設「青年創業補助金」鼓勵返鄉創業

►「殺人虎頭蜂」現身！體積大5倍瘋狂獵殺 45萬小蜜蜂慘死