AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆出超噁黃漿　「流沙」畫面曝光

▲AV女優蘇菲安德森22日po出影片，顯示她的胸部植入物炸裂，噴出淡黃色的液體。（圖／翻攝自推特／@SophieASlut）

記者葉睿涵／綜合報導

英國靠隆胸手術獲得JJ罩杯傲人巨乳的AV女優蘇菲安德森（Sophie Anderson），在今年3月傳出左邊胸部因植入物感染化膿，導致左胸「炸裂」、噴出淡黃色膿液，最後只能公開募款來重建胸部。不料，這起風波才剛過去4個月，蘇菲安德森22日又在推特po出「巨峰爆漿」的影片，疑似胸部再度受到感染，嚇得網友們直呼，「趕快去醫院檢查」。

蘇菲安德森今年3月才剛在推特發布影片，聲稱她的胸部在短短一年內就發生了4次嚴重感染，導致醫院必須擠出胸部堆積的膿液，以防止感染惡化。然而，蘇菲安德森在治療過程中，受感染的左胸卻突然炸開，導致裡頭的植入物大面積露在皮膚外，因此醫生只能趕緊將植入物移除，避免膿液擴散，感染到其他器官。

▲蘇菲安德森3月才剛因胸部感染，發生過一次可怕的「噴漿」事件。（圖／翻攝自推特／@SophieASlut）

蘇菲安德森也在影片中掀開上衣，直接秀出她的胸部，只見她的左胸出現了一個誇張破口，且整個胸部嚴重向內塌陷，彷彿就像「消風氣球」一般，讓人看了怵目驚心。她隨後在眾籌網站「Gofundme」發起募款，希望能重建胸部和乳頭，最終獲得6770英鎊（約25萬新台幣）的捐款。

然而，這起風波才剛過去4個月，蘇菲安德森7月22日又在推特公開影片，疑似同一側胸部再度感染「炸開爆漿」。從影片畫面可見，蘇菲安德森當時正全身赤裸地站在浴室，不斷擠壓胸部，而左胸也噴出大量液態植入物，畫面驚悚。雖然蘇菲安德森並未詳細說明其身體狀況，但她的左邊胸部看起來異常腫大，嚇得網友們紛紛勸她趕快去醫院接受檢查。