英保守黨辯論美女主持人「碰一聲」昏倒！　外相一臉驚恐影片瘋傳

記者張方瑀／綜合報導

英國保守黨黨魁選舉26日舉辦第二場電視辯論會，外交大臣特拉斯（Liz Truss）與前財務大臣蘇納克（Rishi Sunak）針對稅收與國家醫療體系進行激烈辯論，但直播才開始30分鐘，現場主持人卻突然在鏡頭外昏倒，發出巨大碰撞聲響，特拉斯驚嚇的表情，也全都播送出去。

▲特拉斯看見主持人昏倒一臉驚恐。（圖／路透）



根據《每日郵報》報導，前首相強生下台後，英國保守黨隨即展開黨魁選舉，並在26日晚間舉辦電視辯論會，由Talk TV政治新聞美女主編麥肯（Kate McCann）主持，原本要共同主持的《太陽報》主編柯爾（Harry Cole）則因確診新冠肺炎缺席。

辯論進行到30分鐘左右時，當特拉斯回答主持人提問到一半，鏡頭外突然發出碰撞巨響，特拉斯則驚恐大喊，「我的天啊！」接著立刻走下辯論台，原來是麥肯在錄影中突然昏倒。當時直播立刻中斷，而《每日郵報》指出，特拉斯走下辯論台時，蘇納克也立刻上前，衝到麥肯身邊詢問她是否安好；兩位候選人都跪在麥肯身邊協助確認傷勢。

▲英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論會由Talk TV政治新聞主編麥肯（左）主持。（圖／路透）



後來電視台在聲明中表示，辯論於醫生的建議下暫停，目前麥肯的恢復狀況良好。蘇納克在推特回應，「妳開始康復真的太好了，這是一場很棒的辯論，我期待很快就能再被拷問。」特拉斯則回覆，「聽到麥肯沒事我鬆了一口氣，期待很快能再見到麥肯和Talk TV工作團隊。」

兩位候選人都提出再進行辯論的要求，目前確切時間尚未出爐。英國保守黨黨魁選舉預計在8月會開始寄出選票，結果可能在9月5日出爐。

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