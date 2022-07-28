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英外相：若當選首相　強化大英國協經貿連結抗中

▲▼英國外交部長特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國外交大臣特拉斯角逐保守黨黨魁。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦27日專電

英國保守黨黨魁候選人、外交大臣特拉斯今天表示，一旦當選，她將發起新協議，以強化大英國協成員之間的經貿連結、應對中國日益增強的「惡意影響力」。

北京企圖透過「一帶一路」倡議的投資活動擴大在各國的影響力，特拉斯（Liz Truss）也計畫借助貿易與投資的力量，阻卻中國影響力擴張，並確保大英國協在她的「全球化英國」政策願景扮演核心角色。

「全球化英國」（Global Britain）是首相強生（Global Britain）政府去年提出的外交與國防政策綱領，涵蓋「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）。

競選團隊一名發言人表示，特拉斯相信，大英國協能在對抗中國和其他威權政權意圖侵蝕自由和民主價值扮演要角。大英國協總人口占全球人口1/3，國內生產毛額（GDP）總計14.5兆美元、占全球GDP約14%，成員國總數占聯合國票數約30%。

大英國協目前有56個成員，位於非洲的有19個，大洋洲與南太平洋地區則有11個。

根據競選團隊發布的新聞稿，一旦特拉斯當選黨魁、成為英國的新首相，她領導的政府很快就會邀請各成員國一同商定大英國協貿易協議範本，這個範本將提供框架，讓成員國可更簡便快速地簽訂為彼此「量身定製」的雙邊貿易協議。

目前大英國協成員國之間的貿易成本平均可較與非成員國貿易的成本低達21%；新的貿易協議可望進一步釋放各成員國經貿成長能量。

特拉斯推出新政見的時間剛好落在每4年舉行一次的大英國協運動會（Commonwealth Games）開幕前夕。2022大英國協運動會28日起在英國伯明罕市（Birmingham）舉行。

在外交大臣任內，特拉斯去年11月宣布透過外交部旗下的「英國國際投資公司」（British International Investment）擴大投資非洲、亞洲及加勒比海地區發展中國家，目標為在2025年前達成一年投入80億英鎊，大英國協是重點項目之一。

此外，她今年4月底曾在一場指標性的外交政策演說呼籲結合「硬實力」與經濟安全，重新打造全球安全架構。她也主張七大工業國集團（G7）應成為經濟領域的北大西洋公約組織（NATO）。

英國保守黨黨魁選舉20日結束黨籍國會議員投票階段後，進入決選的兩位候選人特拉斯以及前財相蘇納克（Rishi Sunak）積極爭取即將投票定奪新黨魁的一般黨員支持，過程中，對中國、俄羅斯是否「夠強悍」也是競爭項目。

蘇納克一向被視為對中國的態度較「軟」，但他近日也推出中國政策，內容包括關閉英國境內所有孔子學院，建立「科技的北約」，嚴加防範中國取得具戰略敏感性的英國企業等。他並提到，長期來說，中國是英國的最大威脅。

針對英國保守黨黨魁選舉的中國論述，中國駐英大使館25日發布外交部及使館發言人相關評論。使館發言人指出，動輒拿中國說事、鼓噪對華強硬等不負責言論，並不能解決英國自己的問題，只會把英國進一步引入歧途。

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