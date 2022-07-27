砰一聲！英保守黨魁選舉電視辯論主持人倒地　直播中斷

WATCH: Loud bang heard during debate for UK’s next prime minister before feed cuts out pic.twitter.com/LsC84Xbl9N — BNO News (@BNONews) July 26, 2022

文／中央社記者陳韻聿倫敦26日專電

英國保守黨黨魁選舉今天傍晚舉行第二場決選電視辯論會，但進行到一半時，就因為主持人突然暈厥而中斷。





▲主持人倒地傳出巨響，當時正在發言的外交大臣特拉斯被嚇到摀住嘴巴。（圖／翻攝推特）

今天的辯論會由「太陽報」（The Sun）和Talk TV主辦，由Talk TV政治新聞主編麥坎（Kate McCann）主持。這是進入黨魁決選的兩位候選人外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）的第二場一對一電視辯論。

意外發生前，特拉斯正在回應觀眾所提關於俄烏戰爭和能源供應的問題，並強調雖然生活成本上升，若不回應俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，英國未來將付出更大代價。

此時現場突然傳出物體碰撞或掉落的巨大聲響。特拉斯一臉震驚，接著面露擔憂並動身走下舞台。直播隨即中斷。

原來的直播畫面出現道歉啟事，但未說明發生什麼意外，引發各界臆測。一名News UK集團發言人在直播中斷近10分鐘後聲明，稍早發生的是「醫衛」、而非「安全」事故，兩位黨魁候選人都平安；若情況允許，直播將恢復。

辯論原定晚間7時結束，期間Talk TV一度臨時請Talk Radio主持人、政治新聞主編卡德威爾（Peter Cardwell）評析兩位候選人在辯論會的表現，但遲未說明意外發生的具體原因。

一直到距晚間7時僅剩約5分鐘，Talk TV一名發言人才證實傳言，麥坎在主持過程突然暈厥。

這名發言人指出，雖然麥坎狀況良好，醫護人員建議辯論會不要繼續舉行。主辦單位向觀眾和聽眾致歉。

根據各家媒體在直播現場的記者轉述，在確定辯論會無法恢復前，特拉斯和蘇納克在現場與攝影棚內的觀眾互動，直到晚間約7時10分才離開。

蘇納克推文表示，很高興麥坎正在復原，他期待很快就能再接受麥坎拷問。

特拉斯則推文，聽到麥坎狀況良好，她鬆了一口氣；很遺憾這麼棒的辯論會被迫終止，她期待很快就能再見到麥坎及Talk TV、太陽報團隊。

今天的辯論聚焦經濟民生、財政、稅賦、公衛等議題，候選人接受讀者和觀眾提問，各方對國民保健署（NHS）的財務健全、人力資源不足等問題有不少著墨。

太陽報和Talk TV都隸屬News UK集團，News UK則屬出身澳洲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）「新聞集團」（News Corp）旗下。