搭直升機旅遊慶生！22歲富二代忙自拍　被「螺旋槳葉片」活活絞死

▲男子下機後，離奇被直升機螺旋槳殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國22歲富二代芬頓(Jack Fenton)近來在希臘旅遊，搭直升機從景點返回雅典時，下機後突然走向直升機後方，被螺旋槳葉片擊中頭部絞死。調查人員透露，芬頓當時應該是為了自拍，才會被螺旋槳擊中，目前3名直升機駕駛相關人員已被逮捕，將有可能面臨過失殺人罪指控。



在牛津布魯克斯大學就讀的芬頓，25日下午6時20分與3名朋友搭乘直升機Bell 407返回雅典，下機被螺旋槳葉片擊中身亡。希臘航空事故委員會主席坎迪利斯(Ioannis Kandyllis)表示，4名乘客下機後，被護送到私人休息室，等待飛往倫敦的班機，然而芬頓卻無視地勤人員要求，拿著手機突然返回停機坪，衝到直升機附近 ，結果幾秒內就發生悲慘事故。

對於調查人員說法，同行的20歲好友傑克(Jack Stanton-Gleaves)反駁，「下機後他們沒有給我們任何指示，也沒有任何人護送我們到私人休息室，他們唯一做的只有幫我們打開機艙門，我們自行下機後，也沒有人阻止芬頓走到直升機尾部，有人說當時他是為了用手機才會被擊中，完全是錯誤的，他當時沒有用手機，我也不知道他為何突然跑到直升機後方」。

芬頓的母親傷心表示，因為事件發生得太突然，讓家人痛苦難以接受，兒子當初是為了慶祝生日才會前往希臘遊玩，沒想到突然命喪螺旋槳，詳細情況他們也不清楚，希望希臘當局能盡快提供調查結果。