英研究：空氣污染恐讓「大腦白質萎縮」增失智風險　認知能力下降

▲研究發現，空污可能讓老人更容易罹患失智症。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

英國政府專家發現，空氣污染「很可能」會增加罹患失智症（Dementia）的風險。一個研究小組審查將近70項研究後公布一份長達291頁的報告，認為長期暴露在污染物環境中，將導致污染物進入循環系統，大腦白質可能因此萎縮，讓老年人的認知能力更快速下降。

根據《衛報》報導，英國空氣污染物醫學影響委員會審查了近70項研究後公布其研究結果，在長達291頁的報告中闡述結論稱，空氣污染很可能會加速老年人「認知能力下降」與增加「罹患失智症」的風險。專家認為，這是由於污染物進入體內循環系統，影響血液流向大腦。

▲近年來空污問題加劇，可能造成老人認知能力更快下降。（示意圖／路透）

研究作者表示，長期暴露在空氣污染中與整體認知下降、視覺空間能力受損、認知能力減少與癡呆風險增加具有一致關聯，但在其他認知領域，例如執行能力、注意力、記憶、語言和輕度認知障礙的結果則有些不同，「已知的神經影像學研究一致指出，暴露於空氣污染與大腦白質（white matter）的萎縮存在關聯。」

不過，報告補充，目前對於有關哪些污染物最容易影響大腦的研究仍有分歧，目前委員會已經針對進一步研究提出建議，以幫助尋找證據。英國醫療服務體系（NHS）統計，全英國約有85萬人患有失智。根據英國心臟基金會說法，吸入排放物會使血管變窄、變硬，從而增加血栓、心律失常與心臟病發作風險。

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