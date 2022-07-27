新北聯合海葬再啟航！高齡夫妻攜手長眠大海　遺願曝有洋蔥

▲賴姓夫妻兒子遵從長輩遺願，約定身後長眠大海。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府27日辦理111年第3場聯合海葬，12位先行者在家屬細語默禱中，於八里渡船頭啟航，回歸大海懷抱。其中兩位先行者賴姓夫妻，約定身後一同海葬，賴太太17年前離世後安奉在樹林納骨塔，今年6月賴先生以95歲高齡離世，子女為父母辦理海葬，讓父母攜手海天之際，自在遨遊。

民政局長柯慶忠表示，環保葬不只提供給剛往生的先人，已經安置在塔內或撿骨後火化的先人骨灰也可參加環保葬。新北市的環保葬區，有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬區，每年並固定舉辦海葬，改制至今年6月，環保葬人數已達1萬2558人，較升格前14萬0666人成長逾7.5倍。

今日為爺爺奶奶送行的賴先生說，爺爺生性豁達不喜歡麻煩他人，早在10幾年前就交代子孫要海葬。爺爺說傳統祭祀程序繁瑣又麻煩，希望以簡單、環保、自然的海葬來處理身後事，而且爺爺與奶奶感情非常好，約定身後遨遊大海，因此，家人也遵從長輩遺願，為爺爺奶奶辦理海葬，讓爺爺奶奶再續情緣。賴先生說，海葬很簡潔、環保，想爺爺奶奶的時候，來到海邊，望著大海便可緬懷他們，相信爺爺奶奶也會在大海中守護著他們家族。

▲宋姓潛水教練兒子，將父親送回大海懷抱圓滿父親遺願。



另一位先行者宋姓潛水教練，生前就熱愛海上活動，也常跟朋友去釣魚，10年前在朋友推薦下接觸潛水便愛上水下世界。宋先生兒子說，「平時擔任保全工作的父親只要放假就會去潛水，也在潛水公司擔任教練約6年的時間，父親生前就交代我們為了環境，為了美麗的海洋以及他熱愛的大海，最後一程一定要將他送回大海懷抱，今日圓滿了父親遺願。」

殯葬管理處長黃秀川表示，除了到海邊或植存、花樹葬專區悼念親人，新北市也特別設置了線上追思系統，並於去年全面升級，新增影音追思功能，讓親友可上傳親人生前照片並編撰影像，重溫與先人美好回憶。

民政局表示，每年海葬選定在海象較平穩的5月至9月間辦理，今年尚有8月26日及9月23日2場次可報名，不分縣市、不限國籍，只要攜帶火化許可證及至多2位登船家屬代表的身分證影本即可報名，全程不收費，報名請洽新北市立殯儀館或電洽：02-2257-1207分機128。新北市環保葬相關資訊，可至「新北市政府民政局-生命終章」網站查詢。

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