快訊／淡水大樓火警！　母子救出已成屍體

▲新北市淡水一間社區大樓26日晚間發生火警。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者趙蔡州、陳以昇／新北報導
新北市水碓25巷一處社區大樓26日晚間7時16分許發生火警，10樓居民發現家中的廁所不明原因突然冒煙，嚇得立刻逃離並報警求助。警消趕到後，發現起火點位在9樓，馬上布置水線撲滅火勢，入室後在臥室發現2位民眾已無呼吸心跳，送醫後不治。
新北消防局表示，死者身份分別為47歲段女、11歲石姓男童，兩人為母子關係，死者丈夫收到通知後正在趕回，詳細起火原因、死者死因待後續調查釐清。
▲新北市淡水一間社區大樓26日晚間發生火警。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者趙蔡州、陳以昇／新北報導
新北市水碓25巷一處社區大樓26日晚間7時16分許發生火警，10樓居民發現家中的廁所不明原因突然冒煙，嚇得立刻逃離並報警求助。警消趕到後，發現起火點位在9樓，馬上布置水線撲滅火勢，入室後在臥室發現2位民眾已無呼吸心跳，送醫後不治。
新北消防局表示，死者身份分別為47歲段女、11歲石姓男童，兩人為母子關係，死者丈夫收到通知後正在趕回，詳細起火原因、死者死因待後續調查釐清。
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