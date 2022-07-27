「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，從7月底至9月底每周於夜間舉辦水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯，讓夜晚的北海岸綻放耀眼光芒，其中淡水漁人碼頭即日起至9月25日前，每晚都有結合音樂及燈光的水舞展演，9月9日中秋節也會陸續舉辦4場煙火秀。

農業局指出，除了淡水漁人碼頭有活動外，草里漁港7月30日起至8月20日每周末舉辦「瘋草里大咬運動會」，現場匯集藝術展覽、在地美食攤位與設計好物「藝術海派對」市集，還可以報名參加親子釣魚活動，搭配現場設置浪漫星空帳篷區，感受夜漁港氛圍。

▲「北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展演。

新北市府將在8月中旬邀請劇團晤出團，帶領親子歡跳大咬運動操 ，阿卡貝拉樂團尋人啟事也將演出原創歌曲；景觀處也特別與朱銘美術館合作，於8月5日至9月4日期間舉辦「北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展演，將於8月5日晚間在「中角灣國際衝浪基地」舉辦開幕典禮，邀請「成真火舞團」演出「點亮新生活之火」，為活動拉開序幕。

活動期間共有6位藝術家裝置以及3組藝術工作團隊進駐，以「山焊」、「海熿」與「土焢」3項在地元素，於「中角灣國際衝浪基地」、「中山溫泉公園」、「金包里慈護宮」及「芝蘭公園海上景觀平台」等地設置光影藝術裝置，並以甘藷格外品開發「北海薯蠟筆」，讓文創商品與地方經濟有更深刻連結。

▲以甘藷格外品開發「北海薯蠟筆」。

另外，8月27日金山區公所將在陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季主場活動，本年度持續舉辦千人夜間體驗焢窯樂趣；此外當天也設置市集，邀請當地農友擺攤展售新鮮農漁產品。

農業局長李玟表示，北海岸擁有豐富農漁特產及自然景觀，還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區，歡迎民眾暑假來北海岸體驗漁港文化、品嚐健康農產，未來新北市政府也將持續努力發展各地區特色。

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