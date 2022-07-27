　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，從7月底至9月底每周於夜間舉辦水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯，讓夜晚的北海岸綻放耀眼光芒，其中淡水漁人碼頭即日起至9月25日前，每晚都有結合音樂及燈光的水舞展演，9月9日中秋節也會陸續舉辦4場煙火秀。

農業局指出，除了淡水漁人碼頭有活動外，草里漁港7月30日起至8月20日每周末舉辦「瘋草里大咬運動會」，現場匯集藝術展覽、在地美食攤位與設計好物「藝術海派對」市集，還可以報名參加親子釣魚活動，搭配現場設置浪漫星空帳篷區，感受夜漁港氛圍。

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展演。

新北市府將在8月中旬邀請劇團晤出團，帶領親子歡跳大咬運動操 ，阿卡貝拉樂團尋人啟事也將演出原創歌曲；景觀處也特別與朱銘美術館合作，於8月5日至9月4日期間舉辦「北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展演，將於8月5日晚間在「中角灣國際衝浪基地」舉辦開幕典禮，邀請「成真火舞團」演出「點亮新生活之火」，為活動拉開序幕。

活動期間共有6位藝術家裝置以及3組藝術工作團隊進駐，以「山焊」、「海熿」與「土焢」3項在地元素，於「中角灣國際衝浪基地」、「中山溫泉公園」、「金包里慈護宮」及「芝蘭公園海上景觀平台」等地設置光影藝術裝置，並以甘藷格外品開發「北海薯蠟筆」，讓文創商品與地方經濟有更深刻連結。

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供）

▲以甘藷格外品開發「北海薯蠟筆」。

另外，8月27日金山區公所將在陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季主場活動，本年度持續舉辦千人夜間體驗焢窯樂趣；此外當天也設置市集，邀請當地農友擺攤展售新鮮農漁產品。

農業局長李玟表示，北海岸擁有豐富農漁特產及自然景觀，還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區，歡迎民眾暑假來北海岸體驗漁港文化、品嚐健康農產，未來新北市政府也將持續努力發展各地區特色。

▲「北海夜金閃閃」點亮暑期夜經濟。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►砂石車輾死13歲獨生女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責

►快訊／基隆聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡

►快訊／趕著去萬安演習　貢寮台二線軍用大貨車追撞砂石車！

►偷白沙灣遊客皮夾　23歲男賊「火速掩埋」警眼尖識破活逮

►導航帶錯路！2.5噸皮卡車闖自行車木棧道　駕駛下場慘曝

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
合歡山停車場爆滿！賓士哥「自畫停車格」炫耀　警方開罰了
快訊／王力宏確診！經紀人證實：隔離靜養中
竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣
男一輩子只能尻4000發？泌尿醫解答了
快訊／「跟向佐視訊」超辣女網紅身分被挖！本人發聲了
HONDA喜美TYPE R貿易商開始接單「訂金50萬」！網狂
郭富城辣妻曬「當媽前後對比照」　素顏1打2洩真實面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

基隆「4.5億田徑場」被爆豆腐渣爛尾！重建延宕

95歲翁左轉加油　遭猛撞「90度側翻」！民眾驚：一直想爬出來

台南科技執法再升級　 黃偉哲盼維護交通安全

試管嬰兒補助滿周年　茂盛近千名媽咪懷孕受惠「二寶媽領10萬開心坐月子」

玉山國家公園原民獎學金8月開放登記　成績優異+特殊才藝皆可申請

避暑天堂！奧萬大正午僅23度　8／1原住民入園只要10元

海巡之友總會南部分會　修建雙春北守望哨揭牌啟用

警宣導奏效！「民眾警覺、郵局通報」阻斷詐騙

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

掀被子見老公擁前世情人　尪一臉凶狠：請勿打擾！

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

基隆「4.5億田徑場」被爆豆腐渣爛尾！重建延宕

95歲翁左轉加油　遭猛撞「90度側翻」！民眾驚：一直想爬出來

台南科技執法再升級　 黃偉哲盼維護交通安全

試管嬰兒補助滿周年　茂盛近千名媽咪懷孕受惠「二寶媽領10萬開心坐月子」

玉山國家公園原民獎學金8月開放登記　成績優異+特殊才藝皆可申請

避暑天堂！奧萬大正午僅23度　8／1原住民入園只要10元

海巡之友總會南部分會　修建雙春北守望哨揭牌啟用

警宣導奏效！「民眾警覺、郵局通報」阻斷詐騙

真的好想去！黃偉哲公開實境節目《極島森林》露營秘境

快訊／新北樹林工廠深夜大火　消防局出動95人灌救

神似金卡戴珊辣模抱怨詹皇「偷看」她　被質疑蹭熱度

黃珊珊躺加護病房逃死劫　不畏死亡只想完成未盡任務

台電14字「省電秘笈」一步驟就有效　曝吹冷氣1耗電陷阱

邵雨薇熬夜拍戲肌膚依舊超細緻！4招「抗痘去粉刺」保養秘訣曝光

詹皇想聯手厄文「重要前提曝」　KD離開籃網他也不可能留

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮

魏碩成再戰味全　布里悍本季沒贏過兄弟

翁虹合體14歲愛女俏皮熱舞！　「空靈甜美外貌」網讚：最美星二代

烏克蘭籲對抗俄國「天然氣戰爭」　歐盟同意冬天減用量

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

地方熱門新聞

基隆4.5億田徑場　被爆豆腐渣爛尾

95歲翁左轉加油！遭直行車猛撞烏龜翻

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

台南科技執法再升級

屏東萬安演習周三登場　勸導不配合最高罰15萬

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗仲夏夜風光

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

大江購物中心前公墓成環境死角！市議員籲重視

快訊／台中驚傳槍響　男子中彈送慈濟醫院搶救

試管嬰兒補助滿周年　茂盛近千名媽咪懷孕受惠「二寶媽領10萬開心坐月子」

彰化電動平衡車自燃！電池起火燒斷車身

屏檢宣誓賄選零容忍　查緝賄選如搜救犬

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

新北市水碓25巷一處社區大樓26日晚間7時16分許發生火警，10樓居民發現家中的廁所不明原因突然冒煙，嚇得立刻逃離並報警求助。警消趕到後，發現起火點位在9樓，馬上布置水線控制火勢，撲滅火勢後入室搜查，發現2位民眾倒臥在臥室已無呼吸心跳，送醫後不治，詳細起火原因待調查釐清。

可供25萬人次吸食！市價1億毒品銷毀

可供25萬人次吸食！市價1億毒品銷毀

火爆哥上全國電子砸家電打店員　家屬刷11萬善後

火爆哥上全國電子砸家電打店員　家屬刷11萬善後

即／貢寮台二線軍用大貨車追撞砂石車！

即／貢寮台二線軍用大貨車追撞砂石車！

中和男閃浪貓　連撞路旁10機車慘賠

中和男閃浪貓　連撞路旁10機車慘賠

關鍵字：

新北北海岸水舞光影藝術

讀者迴響

熱門新聞

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

卵巢癌都偷偷來！醫：腹脹、肚子悶痛已晚了

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

男大生喉嚨痛到抖！醫猛抽「整管草莓煉乳」　他下秒突倒地

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣

路過攤販　驚見掛貓頭賣豬肉嚇爛

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

跟向佐視訊女網紅身分被挖！抱怨流出：誰知道閨蜜出賣我

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

富少遭「直升機螺旋槳」絞碎慘死

一張圖秒測你「未來是否有錢」

沒辦好市多會員也能爽買！「隱藏神卡」曝光

更多

最夯影音

更多
天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容
Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面