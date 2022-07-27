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雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫　侯友宜夜訪新北茶師

▲雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫 侯友宜夜訪新北茶師。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜與坪林參賽茶農李進一同聞茶香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市位於台北盆地，周邊皆為淺山丘陵，環境氣候適合茶葉生產，使得新北成為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達418公噸。新北市農會於7月27、28日在文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」，市長侯友宜與12區農會三首長今晚間現身製茶比賽會場，為拚搏一天一夜馬拉松式製茶選手們勉勵打氣。

新北市政府輔導新北市農會每年辦理製茶技術競賽，讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味。製茶過程是非常繁瑣，茶菁須經過萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程，耗時一天一夜，對製茶師可説是體力與毅力的考驗。

▲雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫 侯友宜夜訪新北茶師。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市侯友宜與各產區農會三首長晚間現身於製茶比賽現場，為參賽選手加油勉勵。

農業局表示，本次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優秀茶師（新北41名、台北5名），分別來自坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另有同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。

其中，新北市將依據競賽獲獎前4名，將代表新北市參加行政院農業委員會茶業改良場於9月6、7日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。現場農友葉翰璋表示，其是石碇區91年次的二代茶農，這次第一次參加比賽，從早到現在可能是緊張，感覺特別疲憊，幾乎都想放棄了，看到市長及農會大家長來鼓勵，也讓我有堅持下去的動力。

▲雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫 侯友宜夜訪新北茶師。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜與12區農會三首長今晚現身製茶比賽會場。

侯友宜表示，參賽選手中年紀最輕的是20歲，最年長的是78歲，現場同台較勁交流，感受到茶產業的傳承；新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，迄今已獲冠軍10連霸，看到製茶師精湛的手藝，我們相當有信心能獲得11連霸。

▲雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫 侯友宜夜訪新北茶師。（圖／新北市農業局提供）

▲雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，46位雙北的優秀茶師。

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