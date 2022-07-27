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腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房　喊：跟我更爽對不對

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北一人夫偷吃鄰居太太，在床上自稱「威猛先生」，還大手筆出資買房送小三。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一紡織廠負責人阿隆(化名)趁妻子出差，竟偷吃對門鄰居太太，不僅在旅館床上自讚「威猛先生」，問小三「跟我X更爽對不對？」，還大手筆出資買房送小三，被妻子蒐集他BMW座車上的行車紀錄器影片，將2人告上法庭，後來妻子撤銷對阿隆的告訴，經新北地院審理，判小三要賠償50萬元，全案還可上訴。

判決書指出，阿隆結婚3年時，曾騙妻子自己欠下鉅款被黑道追殺，和她離婚成功，因被母親發現後大發雷霆，阿隆只好再和妻子結婚，並育有2個女兒，婚後至今已30年。

妻子指控，阿隆在2015年趁她遠赴上海工作，竟偷吃對門鄰居太太，這位小三也有家庭，先生長期派駐越南，卻慫恿阿隆盡快離婚，想到丈夫和小三多次上床、親吻、送禮，讓她深感痛苦，提告向小三求償500萬元。

全案審理時，小三表示與阿隆只是普通朋友，阿隆幾年前就自稱已離婚，她收到起訴狀才發現他還有婚姻，她與丈夫在2019年11月也已協議離婚。

不過法院檢視行車紀錄器等證據，發現小三曾問阿隆：「她有跟你說要離婚嗎？」，顯然對阿隆的婚姻狀況知情，但2人仍多次開車赴旅館休息，事後還在車上回味剛剛上床的過程，阿隆向小三表示「我是威猛先生啊！跟我X更爽對不對？」，小三也嬌嗔：「我是跟你那個，在當下要共同享受的人，還在問那個白癡的」，阿隆還聊到，他從友人那邊聽聞，小三的前夫說她「很會做愛」，並大方評論「如果你們夫妻性生活美滿，也是正常啊，因為聚少離多」。

另外行車紀錄器也顯示，2人除了在床上打得火熱，在小三生日時，阿隆也不忘送上SK-II全套保養品，小三開心收下並回贈熱吻，另外他還出資購買新北土城區一處大樓預售公寓給小三。法官認為，2人明顯有男女交往關係，考量元配現為家管，小三則從事直銷業，月薪約2萬5，去年獎金收入396萬餘元，判小三應賠償50萬元，全案還可上訴。

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