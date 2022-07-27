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桃市府與航空城區段徵收工程10家營造廠商　簽署「安全伙伴宣言」

▲桃園航空城區段徵收工程10家營造廠商，簽署「安全伙伴宣言」

▲市長鄭文燦表示，簽署「安全伙伴宣言」以「零職災」為首要目標。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台最大開發計劃的桃園航空城，總面積達 4,564 公頃，桃園市政府執行及代辦區段徵收工程面積共1,756 公頃，分為10個分標，已陸續開工，並正式進入實質開發階段；市府27日與各營造廠商共同簽署「安全夥伴宣言」，以「零職災」為首要目標，確保工地、人員安全。

▲桃園航空城區段徵收工程10家營造廠商，簽署「安全伙伴宣言」

▲桃園航空城區段徵收工程10家營造廠商，簽署「安全伙伴宣言」。（圖／工務局提供）

市長鄭文燦指出，桃園航空城為國內最大的單一公共工程計畫，除了施工進度與品質，市府也力求工程安全，與各營造廠商務求從決策層開始就注重工安文化，形成良好的夥伴關係，以「零職災」為首要目標，市府也將參與「金安獎」選拔，爭取勞動安全獎項榮譽，讓航空城計畫成為國內落實工安制度的標竿。

▲桃園航空城區段徵收工程10家營造廠商，簽署「安全伙伴宣言」

鄭市長說明，航空城區段徵收工程範圍面積廣大，為有效管理分散的工區，掌握施工進度及品質，市府引入智慧化工地管理系統，可即時將施工影像及環境監控數值等資訊匯入管理系統，並成立「戰情中心」統一管理，遠端監控影像也能提供給勞檢單位即時把關，預防工安意外；另外，市府也協調地政局聘請保全公司駐守施工現場、並請警察局加強巡邏，避免發生治安問題或傾倒廢棄物等情事。

桃園航空城區段徵收計畫優先開發區，預計於明（112）年第一季點交土地，提供安置街廓居民進行重建，優先產專區也已完成首輪招商的準備工作；而航空城其他搬遷地區已有約62%居民，約4,201棟已於今（111）年3月申請第一階段自願搬遷，其餘3成多居民則預計於今年底前申請第二階段自願搬遷；因各工區居民搬遷意願很高，全區搬遷及公共工程全面施工的期程可望提早，有機會於原計畫113年底前即可執行。

另外，桃園航空城4個安置住宅基地共1,924戶，已於今（27）日全數開工，預定於113年9月可交屋入住，而供民眾自建住宅的安置街廓共4,100個單元，也將於今年下半年進行抽籤配地；安置街廓及安置住宅確定下來之後，居民搬遷速度會加快，工區的完整性也會逐漸達成。

和市府簽署「安全伙伴宣言」的10家營造廠商，包括：利德工程、億欣營造、義力營造、雙喜營造、中華工程、日商大豐營造台灣分公司、永青營造、德昌營造、遠揚營造、春原營造。另7家工程顧問公司亦出席見證簽署儀式，包括：艾奕康工程顧問、台灣世曦工程顧問、中興工程顧問、林同棪工程顧問、亞新工程顧問、美商傑明工程顧問台灣分公司、美商美聯科技顧問台灣分公司，市府工務局長賴宇亭、勞動局長吳宏國、航空城工程處長徐世正、勞動檢查處長李賢祥與營造廠商與顧問公司等代表均一同出席簽署儀式。

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