桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售　優先引進六大產業

▲桃園航空城優先產專區將辦理公告土地標售。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日於市政會議，聽取經發局提出「桃園航空城優先產專區土地標售案」專案報告表示，市府預計於本(4)月19日辦理公告前標售說明會，4月22日上網公告土地標售，並持續評估未來自願搬遷區可能釋出的產專區土地，進行後續相關規劃，以因應產業發展需求。

鄭文燦說明：桃園航空城計畫自去（2021）年起，正式進入實質開發程序，區段徵收工程已陸續開工，且進入招商階段，目前將先釋出共約52.89公頃的9處優先產專區，優先引進國際物流、航空輔助、綠能產業、生物科技、5G智慧製造、綠能車輛等六大產業。

此外，投標廠商的投資計畫須通過市府評委會審查，包含對桃園產業發展貢獻及符合再生能源設置構想、綠建築規劃、再生水使用等綠能低碳。

經發局說明，市府為紓解產業用地不足問題，於桃園航空城計畫土地範圍內，以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路及納入優先工區等篩選原則，優先釋出9處（西側6處、東側3處）、共計52.89公頃（市府產專區50.15公頃、民航局產專區2.74公頃）優先產專區，進行土地標售，計劃引進6大產業進駐。自107年至今，經發局已彙整132家潛在廠商需求，目前優先產專區詢問度高，評估未來將有更多企業廠商參與。

而市府針對航空城優先產專區土地標售採3階段審查，包括初期的資格審查；第二階段由評選委員會針對投標廠商的投資計畫審查，包含興建計畫、營運計畫及對桃園市產業發展貢獻等項目；第三階段價格標，則依價高者得標方式，完成決標。

市府預計4月19日辦理公告前標售說明會，4月22日上網公告標售，2個月等標期間辦理第二次標售說明會，7月進行審查作業，8月與得標廠商簽約，112年6月用地點交，同時要求廠商進行實質開發，並確認廠商至少3年開發3成得標面積且取得建築執照後，始可獲得產權。