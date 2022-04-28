鳳梨酥盒藏賄款...家中搜出300萬鋪滿床　高工局官員60萬元交保

記者唐詠絮／彰化報導

交通部高速公路局南區養護工程分局（下稱南分局）前分局長賴榮俊，涉嫌收受廠商賄賂723萬元，(過年紅包500萬及違標收賄223萬)，與黃姓廠商代表2人涉有重嫌遭羈押，全案今天偵結起訴移審法院，彰化地院召開接押庭後，裁定2人分別以60萬及100萬元交保並限制住居。

▲彰化檢方在賴榮俊宿舍查扣300萬元。（圖／彰化地檢提供）

▲賴榮俊與黃姓廠商代表列被告。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，關於賴姓前分局長，經訊問後坦承起訴書內所載收受賄賂犯罪事實，否認有違背職務收賄罪及洩密罪嫌，那這部分認罪部分，與起訴書所載犯行重大證據相符，目前他還否認部分犯行，法官認為他有足夠理由，有逃亡或是勾串共犯或證人之虞而有羈押原因，又考量到檢察官偵查調查已經告一個段落，勾串影響範圍有限，加上被告對於大部分犯罪事實已經坦承，偵查中也已經繳回犯罪所得，並考量犯後態度及家庭經濟狀況，以60萬元交保並限制住所。

▲彰化檢方在賴榮俊宿舍查扣300萬元。（圖／彰化地檢提供）

另外有關黃姓投標廠商負責人，坦承犯罪事實並願意認罪，法官考量到偵查中檢察官已經調查到一個段落，勾串影響有限，以100萬元交保，並且限制住居在苗栗住所，無羈押必要。

檢方起訴指出，賴榮俊在2013至2010年間，透過黃居中牽線，加上他職務的影響力，不斷對涉案的營造商指導、建議或協助，遇有突發狀況或履約驗收上困難時，亦會出面協調解決，使得涉案的營造廠於履約期間或保固期滿後，均能順利完工而免遭罰款或扣減保固金。

檢方指出，涉及此案共有15家廠商，彼此間為確保所屬之集團廠商順利以高價承做各工程標案，提高利潤並營造形式確有3家以上廠商參與競標之假象，共同利用此不法手段，陸續以圍標方式搶下中分局24件工程標案、南分局6件工程標案，所獲取之不法利益總金額高達8億6099萬元。