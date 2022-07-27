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新竹棒球場是味全龍的問題？　老公務員解答「出事還是要找市府」

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹棒球場22日開幕戰後負評如潮，民進黨桃園市長參選人、時任新竹市長林智堅為此二度道歉，但仍難平外界質疑。近期有聲音指新竹棒球場是OT案，蓋好以後已交給味全龍經營，認為味全龍點交過程沒有發現狀況，應該負責。不過，自稱「老公務員」的台北市議員游淑慧說明，出了事其實還是應該找新竹市政府。

斥資12億的新竹棒球場22日開幕戰，沒想到卻負評如潮，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖。

對於味全龍遭指應為新竹棒球場問題負責，游淑慧說明，OT案其實是政府蓋好，然後交給民間營運，所以新竹市政府才是本案的唯一業主，工程是新竹市政府招標的、營運團隊也是新竹市政府找來，「出了事，不找你找誰？」這和大巨蛋BOT案不相同。

游淑慧指出，OT正常流程，應是新竹市政府負責設計、蓋，蓋完後要驗收，看是否如質如圖完工，驗收後，市府才能點交給下一手營運單位，今天問題就是新竹市沒有完成驗收，味全龍有權力逼市府要趕工、七月要打球的嗎？從頭到尾有這個權利的只有林智堅。

游淑慧找出林智堅5月的受訪內容，內文就說當時新竹棒球場都還沒完工，但林智堅已經宣示要在2個月內完成工程、驗收和打球。「大家知道驗收一個12億的工程需要多久的時間嗎？我想一定比複製貼上一篇論文的時間久很多。」

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