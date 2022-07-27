林智堅論文門！柯文哲：台大最艱苦一刻　若是管中閔「一定三條線」

記者袁茵／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅投入選舉不久，就身陷論文門抄襲風波，主要政績新竹棒球場重啟後又負評不斷。面對林智堅論文案，台北市長柯文哲表示，老師應負起最大責任，其次則是台大的學院，倘若自己是台大校長管中閔，現在一定三條線，不知道怎麼辦。

▲台北市長柯文哲27日出席台北市公民投票提案及連署系統啟用記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲27日上午參加北市公民投票提案及連署系統啟用記者會，並於會後接受媒體聯訪。針對林智堅論文、棒球場爭議兩頭燒，柯文哲提及，這些會對選情造成影響，一開始國民黨、民進黨推出人選時，造成民眾黨桃園市長參選人賴香伶被邊緣化，但經過棒球場與論文事件，他發現桃園戰局出現微妙變化，但選舉不到最後一刻都不知道結果，該怎麼做就怎麼做，每個人盡力爭取選民認同即可。

柯文哲認為，自己是台大教授，老師要負起最大責任，而不是學生，如果老師不知道學生寫的東西，那老師在做什麼？所以老師才要負起最大責任，再來則是學校學院，為何會發生173個畢業生中，僅5人論文上網公開？其他168人都不上網公開，有這麼神秘嗎？

柯文哲回應，相信這對台大是很艱苦的一刻，不論是辦與不辦都很慘，「哇！老實說若我是（台大校長）管中閔，現在一定三條線，不知道怎麼辦。」現在是考驗台大面對歷史事件時，到底要如何做處理，「這實在是一個字『慘』，怎麼辦都很慘。」