論文被稱「醜聞」！林智堅律團控審委會偏頗　若不迴避將提覆決

▲林智堅律師團對於台大審定委員會召集人蘇宏達申請迴避，若仍決議不迴避將提起覆決。（圖／記者周宸亘攝）



記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，林智堅委任律師黃帝穎指出，台大審定委員會召集人蘇宏達發送公開信給台大社科院師生，未審先判將本案視為「醜聞」，對此已正式具狀申請迴避，並強調若台大仍是決議不迴避，林智堅將會依行政程序法提起覆決。

黃帝穎表示，律師團在昨天已經正式具狀申請迴避，對於蘇宏達教授過去相關的言論，將本案定調為醜聞，已涉及先入為主，在法規上不論是台大學倫要點第一條所提到的公正客觀程序，乃至於行政程序法提到有偏頗的問題，都將會依照法律提起迴避。

另外，他也澄清有關於媒體人指述有向台大檢舉余正煌，這部分並非事實，律師團並沒有做出任何指控，所以並沒有對其他包括余同學在內去提任何的檢舉。

黃帝穎說，林智堅律師團這邊對台大學倫要點一向都尊重，要點裡有提到組織過程序要秘密處理，包括發信通知開會等等，都列為密件，所以對於開會的時間，也列提醒說這部分必須要尊重他的秘密程序，所以律師團在過去都沒有特別講，裡面有關於應該要秘密，也都表示尊重，但是媒體竟然率先揭露，對於這種選擇性放話非常遺憾，也認為是不是有咎責的可能，這部分也會研議。

而關於林智堅沒有出席今日的學論案申請迴避，黃帝穎說在昨天具狀申請之後，台大本於「先程序後實體」，所有國家級機關都一樣，必須先審理迴避，唯有公正客觀的程序，才會考慮讓當事人出席，在還沒有組成公正客觀的組織之前，並不會建議當事人出面，在蘇宏達依法迴避之前，他的組織並不公正，後續基於先程序後實體，不會建議當事人出席。

對於台大若是沒有做迴避、直接進行審理的話，黃帝穎也主張將會依照行政程序法33條的規定提起覆決，依法先程序後實體，先入為主、未審先判的蘇宏達，依法應該迴避，如果對方執意、決議說不迴避，還是會提起後面的救濟。