新竹球場「外野天堂路」害慘林哲瑄！1張照被挖出：草皮一堆問題

▲當時新竹球場鋪草皮的施工照。（圖／翻攝自臉書／林智堅）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹球場問題層出不窮，如今富邦右外野手林哲瑄受傷開刀，更將輿論推向高峰。一名擁有園藝景觀背景的網友，翻出當時球場鋪草皮的照片，直言光是這草皮施工就有一堆問題了。

這名網友在PTT提到，運動草坪在台灣是很冷門的專業領域，「冷門到新竹棒球場鋪草皮的照片公布時，沒人看出這草皮施工有一堆問題。」

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他指出，競賽型運動草坪在彈性、排水、均質、緩衝、養護作業上都有嚴格的要求，不然會影響比賽的安全性和公平性，草坪下方會有精心設計的排水及緩衝層，篩過特定比例的細沙，「比起公園用草坪，在設計、施工、養護上都有更高規範，價格也因此高出數倍。」

▲新竹球場爭議越演越烈。（圖／富邦悍將提供）

接著，原po翻出當初鋪草皮的施工照，表示「草皮過小塊與不均勻，就可能造成不均勻彈跳的狀況，草皮運輸堆太高、亂堆都會影響草皮的品質，且鋪設草皮僱用的似乎是臨時工，而非專業的操作人員，光是這些基本都沒做到，應該也不會用光達或雷射測量平整度，至於下方的排水層和緩衝層，公共工程通常看不到的部分更不樂觀。」

另外，他以國外運動場草皮為例，解釋場上草皮之所以有格狀或帶狀顏色的差異，是因除草機刀片方向調整造成的效果，他們在割草時，除了會將設定高度以上的葉片割除，還會順著固定方向把剩下的葉片翻轉壓折，這會讓一大比例的葉背朝向某個方向，由於葉子正反顏色不同，通常葉背較淺，遠看就會有色差。

原po直言，「這樣的修剪需要特殊刀片和精確的方向控制，如果用公園的揹式除草機，無法達成的，另外草皮的均勻度，品質都要很高，也才能做出這樣特殊的效果。」

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