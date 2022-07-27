不孕症補助成效佳！蘇貞昌爆金句「生3個有裁判」　籲民眾敢於生養

▲行政院長蘇貞昌27日出席助孕補助週年成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院拍板110年7月起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，減低不孕夫妻做檢查的經濟負擔；政策上路1年，已有4萬4803件申請通過審查、其中2萬7853件完成療程並獲得補助，總計發出20億796萬餘元。行政院長蘇貞昌27日不只表示預算無上限，還再爆金句「生1個很寂寞、2個會吵架、3個就有裁判」，鼓勵民眾多生小孩。

行政院27日舉辦助孕補助週年成果記者會，院長蘇貞昌致詞時說，政府的預算來自人民，怎麼樣把錢用到最有效，讓人民最能獲得幫助、心願能完成，是政府要好好來做的，現在想當爸媽的年輕人還要這麼辛苦，政府如果可以稍微盡一點力、減少負擔，趕快看到成果，這是我們政府要做的。

蘇貞昌接著還說，「衛福部這個預算沒有天花板，要多少就給多少，繼續加碼，不夠的話用預備金」，反正只要有爸爸媽媽願意，政府就盡全力。這是好事，政府努力來幫忙解決經濟負擔，不是全部，他們還要負擔好多，如果可以，再增加一些也沒有關係。

另外，蘇貞昌也提到，生出來之後的後勤支援很重要，「我當阿公的人很清楚，那時候我剛好沒有工作，所以都撐著這個」，爸媽的後勤支援非常重要，所以育兒津貼下個月從3500調回5000，第2胎6000、第3胎7000，一直加，這也都是政府盡一點誠意。

「不要有上限，只要可以，盡量幫忙。」蘇貞昌表示，只要有成果都應該樂觀其成，不必讓家長爸媽還要忙很多程序，「而且最好是生3個，1個很寂寞、2個會吵架、3個就有裁判」，請把這個好政策、好福利，讓全台灣想做爸媽的年輕朋友知道。

蘇貞昌表示，政府看到這方面的問題所在，拿出決心跟魄力，台灣人本來就很溫馨、善良，本來就很喜歡小孩，所以我們應該布置更多讓小朋友更好的環境，也會請教育部多幫忙。

最後，蘇貞昌說，請爸媽們放心，蔡總統是一個最用心照顧小孩、照顧人民的政府，從小到老，這幾年之間改變很大、投入經費非常多，就是誠心誠意，希望大家一起努力。