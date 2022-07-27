不孕症補助翻轉少子化　薛瑞元：年底獲補助新生兒將破萬

▲衛福部長薛瑞元27日出席助孕補助週年成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為支持不孕夫妻生育願望並減輕試管嬰兒的經濟負擔，行政院去年拍板「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，27日舉辦政策上路周年記者會，新任衛福部長薛瑞元說，今年到現在已經第3000位出生，預計年底會有萬名新生兒，政策幫很多家庭解決不孕症的困難，同時對翻轉少子化會有一定助益。

行政院拍板110年7月起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象擴大到所有不孕夫妻。政策上路1年，已有4萬4803件申請通過審查、其中2萬7853件完成療程並通過補助審查，總計發出20億796萬餘元。

新任衛福部長薛瑞元說，在去年之前，我們就有不孕正補助方案，不過補助對象是低收、中低收入戶，所以1年大概只有20個案件申請通過審核。前任的陳部長覺得，希望提出來一個比較有效的方案解決不孕症問題，順便對於翻轉少子化有一點幫助，所以要求國健署提出計畫。

薛瑞元笑說，本來提出計畫好像是5、6億，還預期會被行政院砍一些，可能會小規模來做，「想不到計畫到了院長這邊，一口氣要求我們1年加到30億」，而且去年報告的時候要求我們7月就開始做，劍及履及，後來在院會通過後，今年就編了30億預算，馬上就看到成果。

薛瑞元表示，不孕症治療後若成功受孕，陸續新生兒出生會在今年開始，現在已經第3000位出生，預計年底會上萬。他表示，這政策幫很多家庭解決不孕症的困難，同時對翻轉少子化會有一定助益，藉由好政策推動，輕鬆讓大家申請、讓更多人願意生小孩。