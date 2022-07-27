不孕症補助每胎最高40萬！　政院：已助2733對夫妻產下3070名嬰兒

▲行政院長蘇貞昌27日出席助孕補助週年成果記者會。（圖／記者陳家祥攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

衛福部27日舉行「助孕補助週年成果記者會」，將「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收、中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

為協助不孕夫妻生育與減輕進行試管嬰兒之經濟負擔，衛福部表示，自110年7月1日起「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」已達成「減負擔」、「助圓夢」及「增好孕」等三項成果。其中「減負擔」將補助對象由低收入戶、中低收入戶擴大至所有不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。

而補助金額除現行低收、中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。截至111年7月25日，已有2,733對夫妻成功產下3,070名嬰兒，滿足不孕夫妻生育期待。

另外，衛福部指出，根據國際生殖醫學技術監測委員會(ICMART) 2017年年報，北美洲、歐洲、澳洲及紐西蘭、亞洲等區域有9成以上接受試管嬰兒療程之夫妻每次植入胚胎數均小於2。藉由試管嬰兒補助方案，鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入，依人工生殖機構網路通報系統資料分析(含有申請補助及自費施術)，不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入之比例已自108年的72.7%提升至110年7月至111年3月的93.9%，已達國際水準，維護母嬰健康。

衛福部呼籲，生育力會隨著年齡增長而降低，建議夫妻生育規劃要趁早，若夫妻有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，請及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，可至全台特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助。