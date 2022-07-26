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林佳龍：蘇貞昌自費請議員吃飯是假議題　沒有違反行政中立的問題

記者林銘翰／新北報導

行政院長蘇貞昌日前在官邸舉行便當會，遭到在野黨質疑違反行政中立，民進黨新北市長參選人林佳龍26日表示，這是一個假議題，沒有行政不中立的問題，因為蘇貞昌是利用中午休息、下班之後的時間自己出錢，如果新北市長侯友宜想要請益，相信蘇貞昌也會親自接待他。

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍26日與新北市各區議員提名候選⼈合照。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍與新北市各區議員提名候選⼈合照。（圖／記者許靖騏攝）

蘇貞昌25日在官邸舉辦中午及傍晚2場便當會，邀請民進黨新北市議員及參選人分批與會，包括林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、民進黨立委吳秉叡、羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人都有參加。

林佳龍下午在民進黨立委蘇巧慧、賴品妤等人的陪同下，前往新北市三重與民進黨新北市議員參選人拍攝定裝照，他在會前受訪時表示，這是一個假議題，不存在行政中立的問題，因為蘇貞昌是利用中午休息、下午下班以後的時間自己出錢，但是因為防疫的關係沒有在現場食用。

蘇巧慧則說，政務官在自己的宿舍，利用休息時間自掏腰包，請大家吃便當，「我不曉得這個到底有什麼問題」，如果國民黨議員要繼續追打這題，小心回力標打到前總統馬英九跟國民黨主席朱主席。

林佳龍認為，如果侯友宜想要向蘇貞昌請益，相信蘇貞昌也會親自接待他，所以請侯友宜不要扭曲，民主政治本來就是政黨政治、選舉政治也是責任政治，感謝蘇貞昌可以分享執政的經驗，「從過去台北縣長到現在行政院長，真的政績滿滿，我走在新北感受特別深」。

林佳龍提及，只要談到蘇貞昌過去的很多政績，不管是一鄉鎮一特色，還是他到頂泰山巖看建物的整修，又或者是淡水的漁人碼頭、八里左岸等，都是蘇貞昌在擔任台北縣長留下的政績，這就是前人種樹、後人乘涼。

林佳龍也說，在總統蔡英文執政之後，這幾年的政績得到人民的滿意，這就是最好的輔選利多，自己也跟蘇貞昌交換意見，討論要怎麼向新北市民好好報告這些絕大部分由中央推動、支持的政績。

林佳龍表示，包括前瞻基礎建設計畫、新北市的捷運、停車場、老舊校舍的整件等，希望不要再看到地方選擇性的差別待遇，這些都是政府應該做的事情，就是為民服務，預算都來自國民的納稅錢，「我們應該以公僕的精神做好服務」。

林佳龍呼籲，新北市政府不要再用選擇性給予、打壓的方式，製造民意代表之間的不公平待遇，「甚至有些還用下跪的方法，表示對於侯友宜的感恩，這個是民主時代，不應該再出現」。

林佳龍強調，新北市是台灣第一等的城市，不能輸給其他直轄市，就以65歲以上長輩裝假牙這件事情來說，「旁邊的桃園市都已經做了，我在台中市長也都把它做完」，他不希望再經過4年，新北市的長輩還是沒有辦法裝好假牙，新北市政府沒有照顧好他們的健康。

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