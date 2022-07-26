「行政不中立到自以為是！」　藍痛批蘇貞昌「便當會」：拿國家資源選舉





▲新北市國民黨團。（圖／新北市國民黨團提供）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌在官邸舉辦便當會，邀民進黨新北市長參選人林佳龍及37名新北市議員參選人商議競選策略。對此，新北市議會國民黨團痛批，民進黨政府的首長帶頭違反行政中立，前有鄭文燦，後有蘇貞昌，拿國家資源來選舉，完全展現出民進黨的傲慢。

書記長廖先翔表示，蘇貞昌說「對自己政黨的候選人給予支持、加油，是天經地義的事」，但是蘇貞昌濫用國家資源輔選，把新北市當作派系競合的籌碼，不是正當的行為，請民進黨不要用自己的政黨利益綁架人民，新北市不是民進黨的資產，新北市屬於400萬的市民。

副書記長江怡臻指出，蘇貞昌的硬拗掩蓋不了行政不中立的事實，若要「隨時了解行政院各方面做的是否和地方契合」，就不應該只邀請民進黨籍市議員；若要「對於自己政黨候選人給予支持、加油」，就不應該使用公家的「官邸」；蘇貞昌所謂的「天經地義」根本就是自我催眠，民進黨已經行政不中立到「自以為是」。

財務長王威元表示，人民絕不會將民進黨自以為是的天經地義視為理所當然，蘇貞昌該為破壞民主體制的中立、客觀負起最大責任，請民進黨放下傲慢嘴臉，放下派系思維，不要滿腦子想的都是選舉和政治利益，同時呼籲林佳龍不要再把蘇貞昌當靠山，而是把400萬市民當後盾，用市民的角度去思考，這樣子才能真正為新北市帶來正面發展。

