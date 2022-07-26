滷味老闆遭槍殺！媽撫屍慟喊「還有脈搏」　今相驗過度悲傷未到場

▲曾男遺體今相驗，只有舅舅抵達殯儀館，曾母因過度悲傷無法到場。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中潭子一名經營滷味攤的曾男(36歲)24日晚間遭林姓槍手連轟3槍、「行刑式爆頭」，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍於25日凌晨2點宣告不治。今(26日)下午檢警在殯儀館相驗曾男遺體，但僅有舅舅到場；據悉，曾母無法接受獨子遭人槍殺離世，情緒過度悲傷，無法到場相驗。

警方調查，曾男在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，曾男照常營業，但林姓槍手卻突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾倒地不起後，還走進再補1槍，隨後才驅車離開現場。

由於曾男頭部中彈，傷勢相當嚴重，當下即失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，仍於翌日凌晨2時許宣告傷重不治。

葬儀社人員透露，死者曾男是家中獨子，曾母接到噩耗後如同晴天霹靂，完全無法接受愛子過世，當下趕赴殯儀館見到兒子遺體時，還對著現場人員崩潰哭喊「他(曾男)還有脈搏，為何你們不救他？」

今(26日)檢警於殯儀館相驗曾男遺體，只有曾男舅舅到場，他表示，曾母痛失獨子、過度悲傷，至今情緒難以平復，因此無法前來相驗。舅舅說，外甥的生活背景很單純，還有個交往10年、論及婚嫁的女友，不解有何深仇大恨，林嫌竟要這樣開槍轟頭奪命。