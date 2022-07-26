10天內2起行刑槍殺5命！　台灣黑道曝買槍管道：幾千就有

記者黃翊婷／綜合報導

南投康建生技公司7月14日發生駭人槍擊案，5人遭前員工李鴻淵行刑式開槍，造成4死1重傷，沒想到10天之後台中潭子車站也發生槍擊事件，36歲的滷味攤曾姓老闆遭人連開3槍行刑式爆頭亡。道上人士透露，早年想要取得槍械都要靠走私，現在則是靠網路，花幾千網購一把原型槍就能改造成具有殺傷力的槍枝，別說是道上兄弟了，一般人若有心尋仇，同樣也能輕易取得。

▲李鴻淵（戴白色口罩者）拿舊槍擊斃4人。（圖／ETtoday資料照，下同）

回顧南投康建生技公司4死1重傷慘案，前員工李鴻淵在2012年至2013年間，因為操作機器問題，長期與洪姓女課長發生爭執。2014年2月5日傍晚，洪姓女課長突遭不明人士持鐵棍襲擊，頭部嚴重受傷，對方還怒喊「我要讓妳死」、「打死妳」等語；洪女懷疑是李鴻淵所為，於是決定提告並求償90萬元，但李男提出不在場證明，最終獲判無罪，事後她因為擔心被報復，乾脆離職搬家。

沒想到就在8年之後，李鴻淵於2022年7月14日持槍闖入康建生技公司，行刑式槍殺包含公司負責人賴敏男在內共5人，造成4人死亡、1人重傷，他逃亡整整20個小時，最後在台中的養生館被逮，被警方帶出時，他看到媒體記者還高喊，「我有深仇大恨」。

▲警方查獲李鴻淵持有的槍械。

而南投槍擊案發生之後10天，7月24日台中潭子車站也發生槍擊事件。曾姓滷味攤老闆24日晚間9時許遭人連開3槍，頭部中彈，送醫搶救仍在25日凌晨宣告不治。目擊鄰居透露，當時攤位前還有一對父子在買滷味，槍手到場後將2人趕走，隨後立即掏槍朝著曾男頭部射擊2次，臨走前又朝身上補了1槍，這才上車逃離現場。

警方調查，41歲林姓嫌犯疑似不滿前妻與曾男交往，才會痛下殺手，事後以車追人，發現他逃往台中市太平區，並將做案用的BMW棄置於產業道路。據悉，林嫌是大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一家知名溫泉飯店的主廚。

▼▲滷味攤命案，家屬隔天返回事發現場招魂。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）

10天內發生2起槍擊案，總共奪走5人性命，也讓不少民眾十分擔憂國內的黑槍問題。根據《自由時報》報導，道上人士透露，早期角頭或堂口為爭奪利益，難免會購入槍械，清一色都是靠走私制式槍枝，如今網路購物十分方便，只要花幾千元買一把原型槍，再自行加工，例如貫穿槍管、拉膛線等等，就能做出一把具有殺傷力的改造手槍，別說是道上兄弟了，就連一般人若有心尋仇，也能輕易取得這樣的槍枝，畢竟「有錢沒什麼買不到的」。