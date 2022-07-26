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社會 社會焦點 保障人權

獨／滷味攤老闆遭開槍爆頭　母剛好有事短暫外出「逃過死劫」　

▲潭子滷味攤老闆遭開槍爆頭，母親陪顧攤外出回來才知出事。（圖／記者許權毅攝）

▲潭子一家滷味攤曾姓老闆遭人持槍射擊爆頭倒地，槍手跳上BMW逃逸。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區一家滷味攤36歲曾姓老闆24日晚間遭人持槍連開三槍爆頭慘死，家屬透露，曾母天天都會陪著兒子顧攤，當天也在，但事發當下有事情短暫外出，躲過一劫，回來看到救護車跟警察以及攤位冰櫃前滿地鮮血才知道出事，與兒子天人永隔。

▲目擊者「聽到三聲槍響」滷味攤老闆爆頭倒地　槍手跳上BMW逃逸。（圖／記者許權毅攝）

▲潭子滷味攤老闆遭開槍爆頭，母親當天外出回來才知出事。（圖／記者許權毅攝）

曾男友人在臉書寫道，印象中的曾男為人客氣、能言善道，黑白兩道都吃得開，求學畢業後就多年未聯繫，未料竟傳出這不幸消息。對於外傳，曾男可能在八大場所與槍手前妻相識、交往，對此曾男家屬回應，曾男就是一個很單純的人，去特定場所的可能性不大。此外，滷味攤是曾男與母親一起看顧，曾母當天也有一起開攤做生意，但當下人不在攤位上，逃過死劫。

▲潭子滷味攤老闆遭開槍爆頭，母親陪顧攤外出回來才知出事。（圖／記者許權毅攝）

▲家屬悲痛不已，直言曾男生活單純，也沒聽說過會上八大。（圖／記者許權毅攝）

據悉，槍手林嫌(41歲)是大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一間知名溫泉飯店的主廚，24日當天晚間9時45分連開3槍射殺曾男後，隨即逃離現場，並將作案的BMW轎車棄置太平山區，目前仍然在逃，下落不明。溫泉飯店業者指出，林嫌到職約2年，平時工作與同事互動正常，並無異狀，公司也是直到警方找上門，才知林嫌犯下殺人重案。

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