槍手前妻開「個人工作室」！　滷味老闆上門消費被撞見惹殺機

地方中心／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的曾姓男子(36歲)24日晚間遭人持槍爆頭慘死，警方初步調查，推斷林姓槍手是因為死者與其前妻過從甚密，才會釀成殺機。但槍手前妻林女駁斥，2人只是工作上認識，並未與曾男交往。據了解，林女開設個人工作室，曾男曾上門消費，意外被林嫌撞見，才惹來殺身之禍。

▲曾男遭轟頭殞命，家屬25日重返現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，發現槍手林嫌雖然已與前妻離異，但仍相當在乎對方，想方設法希望能挽回感情，但日前卻發現，曾男時常到前妻的個人工作室消費，認為2人有染，醋勁大發，研判為此才會持槍在街頭轟殺曾男。

由於先前傳出曾男追求槍手前妻、並與其交往；林女也出面駁斥，因工作關係結識曾男，自己也常常到其攤位買滷味，並沒有交往一事。曾男家屬也悲痛表示，死者是家中獨子，平時生活單純，在外沒有與人結仇，還有個交往10年的女友，原本計畫去年要結婚，質疑兇手「是不是認錯人了？」

據悉，槍手林嫌(41歲)是大里人，平時住在苗栗宿舍，是泰安一間三星級溫泉飯店的主廚，24日當天晚間9時45分連開3槍射殺曾男後，隨即逃離現場，並將作案的BMW轎車棄置太平山區，目前仍然在逃，下落不明。溫泉飯店業者指出，林嫌到職約2年，平時工作與同事互動正常，並無異狀，公司也是直到警方找上門，才知林嫌犯下殺人重案。

▼林嫌24日晚間到滷味攤朝曾男連開3槍，行兇後逃逸無蹤。（圖／記者許權毅攝）