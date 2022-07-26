柯文哲認了！突取消重陽敬老金是錯的　怪罪許立民「惹出來就跑掉」

▲台北市長柯文哲接受《鄉民好瀚》專訪。（圖／Yahoo TV《鄉民好瀚》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，認為是債留子孫，但因台北市議會2021年底通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，最終決定參酌歲出、歲入餘絀，提撥10％發放。柯文哲26日鬆口，突然取消敬老金是錯誤的，並怪罪給前台北市社會局長許立民，「事情你惹出來，結果跑掉、逃回台大」。

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，並且於26日上午9時30分播出。柯文哲表示，台北市民對他的仇恨值維持在20％，當年提出取消重陽敬老金的建議，是由其學生、前台北市社會局長許立民提出，且直言當年突然取消重陽敬老金「就是個錯誤」，這就是沒有經驗的下場。

柯文哲抱怨，自己最氣的就是這樣，提出意見的人叫許立民，而自己也每次都跟對方抱怨「事情是你惹出來，結果你就跑掉」，原本第二任連任時，他還要許立民留下來當副市長，「你給我解決這個問題。」結果許立民就逃回台大，留下老師（柯文哲）來面對老人的指責。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

不過，回顧柯文哲取消重陽敬老金後，台北市議會2021年11月10日召開大會，以48人同意、4人反對、5人棄權，過半同意的狀況下，通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，但仍給北市府彈性，並未明列發放金額，僅決議由市府訂定之。

但柯文哲卻於2021年12月7日主持市政會議時審議通過，確定提出覆議案；而台北市議會則於同月22日表決覆議案，柯文哲還大動作召開記者會，強調要堅守政治價值與財政紀律，但最終贊成48票、反對7票、棄權5票，使覆議案遭封殺，代表北市將重發敬老金。

然而面對覆議案遭封殺後，柯文哲仍堅持不發重陽敬老金，以北市府名義發函給行政院，要向行政院內政部聲請敬老金自治條例函告無效。不過行政院卻於今年6月22日回函，難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》，代表北市府下個會期得編列重陽敬老金預算。

最終只好由台北市副市長黃珊珊於7月13日召開重陽敬老金記者會，外傳柯文哲認為施政理念不合，拒絕到場背書，所以由黃珊珊宣布，參酌歲出、歲入餘絀，提撥10％發放敬老金。但儘管北市府已宣佈要發敬老金，柯文哲仍於14日在議會堅稱，重陽敬老金應訴諸公投，引發在場議員不滿。

▼台北市副市長黃珊珊召開重陽敬老金記者會，外傳柯文哲認為施政理念不合，所以拒絕到場。（資料圖／記者袁茵攝）