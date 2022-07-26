柯文哲：黃珊珊放不開、蔣萬安更糟糕　「陳時中當選機率不低」

▲台北市長柯文哲接受《鄉民好瀚》專訪。（圖／Yahoo TV《鄉民好瀚》提供）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選倒數4個月，台北市成為一級戰區，呈現藍綠白三腳督局面。面對3名台北市長參選人，台北市長柯文哲分析，台北市副市長黃珊珊個性太內斂、放不開，而國民黨的蔣萬安卻是「更糟糕」，至於民進黨的陳時中則為「講幹話比較厲害」，且民進黨也將國營事業揮灑自如，使陳時中當選機率不低。

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，並且於26日上午9時30分播出。關於被外界稱為「柯文哲接班人」的台北市副市長黃珊珊的勝選良方，柯文哲表示，前高雄市長韓國瑜於2018年選高雄時，勝敗關鍵是在最後3個月，台灣現在進入「極端政治」，變化相當快，且純粹從科學上來考量，台北市有50％人自認是中間選民。

柯文哲提及，台灣這30年來在政治界很會表演的人，包括前總統陳水扁、馬英九，而他自己也算是其中一個，另外韓國瑜則是半個，但黃珊珊人很內斂、放不太開，「同樣一個笑話我講就很好笑，你講就不好笑。」這會影響到黃珊珊爭取選票。

至於蔣萬安部分，柯文哲認為，「蔣萬安更糟糕啊！」這3名參選人都不是很強烈的人，「（民進黨台北市長參選人）陳時中講幹話是比較厲害啦！」但如果要說這3個哪一位比較會表演，「陳時中比較會表演。」同樣劇本不同演員來演，票房就會不一樣，「如果你很會演，也許劇本不好還可以演。」

主持人黃暐瀚詢問，2018年姚文智參選台北市長時，最後只拿了17.89％，民進黨從來沒拿過這麼低，這次陳時中大概得拿多少票？柯文哲指出，陳時中的仇恨值很高，但民進黨至少有20％的基本盤，所以此次選舉「沒有所謂誰是姚文智，（大家）都很平均。」且也很難預測，也因此有人稱，這是民進黨20年來最有機會贏得選舉的一次。

被問到陳時中當選機率是否不低？柯文哲也直言，「不低啊！」自己講話很尖酸刻薄，「民進黨把國營事業揮灑自如。」就像曾擔任第一發言人的林鶴明，「從我們這裡學到技術回去（民進黨），資源乘以10倍使用，所以就變得很厲害。」

柯文哲強調，林鶴明等於是來柯市府受訓，回到民進黨後「資源10倍」、「資源沒有限制」，也不是陳時中多厲害，但是一宣布後候選會在短短1個月內成立，一天連續拜訪各大宮廟，「哇！氣勢驚人，果然是林錦昌的氣勢。」