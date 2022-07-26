圖／何志偉手勾手陳時中搶青年票　大酸蔣萬安「又缺席了」

▲台北市副市長黃珊珊、台北市長參選人陳時中出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中26日上午出席亞太青年協會「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式，會前與民進黨立委、亞太青年協會榮譽理事長何志偉手勾手進入會場，畫面有趣外，也展現陳時中與黨內民代的好交情。而何志偉也大酸有受邀但未出席的蔣萬安，直言台北市長必須擁有國際視野，但蔣萬安卻一再消失。

何志偉說，國際形勢瞬息萬變，40年前台美斷交、台灣逐漸被國際社會孤立；30年前，整個蘇聯解體，中國漸漸崛起，台灣地位不斷被打壓；20年前台灣政黨輪替，過繼社會開始使矚目到台灣是一個民主價值的守衛者。近年來，台美關係逐漸升溫，不論是中美對抗或是區域戰略，但台灣把握住這個機會。

「此時此刻，台美關係史上最佳，是事實更是扎實的信賴基礎。」何志偉表示，外加與日本、東南亞國家串聯起來，變成和平主義聯盟，更重要的是，看看台灣國內的領導人、政治人物，「我跟大家報告蔡英文總統、賴清德副總統做了這麼多事情，主要是要傳遞，維持區域穩定、維持和平現狀，台灣是兩岸穩定守護者，絕非麻煩製造者」。

值得一提的是，何志偉致詞時也大酸蔣萬安，亞太青年協會邀請3位台北市參選人，「蔣萬安委員又缺席了、蔣萬安委員又缺席了」，陳時中、黃珊珊都是擁有國際視野，而且都擁有實質的行政經驗，相信他們都可以讓台北更好。

何志偉批評，蔣萬安前幾天也缺席美國獨立紀念酒會，台北市長必須擁有國際視野，必須與青年連結，但是很可惜，在這些平台上他看到蔣萬安一再消失。

不過，國民黨立委陳以信隨後致詞時緩頰說，蔣萬安今日上午的行程比較忙，活動還有3天，還有機會可以看到他。