柯文哲分析2024總統大選　朱立倫一定參選、侯友宜可能「無黨籍」出線

▲台北市長柯文哲接受《鄉民好瀚》專訪。（圖／Yahoo TV《鄉民好瀚》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將屆滿，並已多次表達想參選2024總統大選的意願，受到外界高度關注。面對國民黨2024總統大選可能的競爭對手，柯文哲認為，他想不到沒有國民黨的新北市長侯友宜是什麼樣子，侯友宜可能會無黨參選，而國民黨如果2022六都過半，主席朱立倫就百分之百會參選。

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，並且於26日上午9時30分播出。被問到卸任後的規劃，會不會去全台跑透透？柯文哲回應，「正在規劃。」包括什麼時候要去美國、去了要做什麼，以及要不要去日本和新加坡等，「大方向當然有了，但細節做不好的話，什麼都會失敗掉。」

柯文哲表示，現在看2024年總統大選，「贏的機會很低，資源差太多啦！」但仍要鼓勵自己，連困難的一日雙塔都能達成，所以就拚拚看。

主持人黃暐瀚盤點2024總統大選可能人選，包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人，柯文哲直言，現在真的很難預測，「都有可能（遇到）。」民進黨部分，因為現任民進黨主席、總統蔡英文是個冷靜且會計算的人，儘管有自己屬意的人選，但大環境不行時仍會視現實狀況而定。

至於國民黨，柯文哲提及，這個很有趣，「有一個東西我想很久還沒想出來，沒有國民黨的侯友宜長什麼樣子？」而這樣子也與他不相像。黃暐瀚追問，意思是否代表侯友宜會脫黨、離開國民黨參選2024總統大選？柯文哲認為，「Maybe（可能）」。

關於國民黨若六都過半，朱立倫參選2024總統大選的機會是否提高？柯文哲回應，「當然提高很多啊！」儘管朱立倫一直說不選，但「不要相信朱立倫講的話」，「百分之百啦！他（朱立倫）一定會選啦！」就看朱立倫如何幹掉侯友宜，「侯友宜也可能無黨籍選，你不要笑。」

另外，關於2024總統大選時要找誰搭擋？黃暐瀚點名鴻海集團創辦人郭台銘，但柯文哲認為，「這應該倒過來問，是誰要找我，不是我想要找誰。」別人也是待價而沽，所以很難講。

黃暐瀚追問，倘若郭台銘有意參選2024，柯文哲願不願意當副手？但柯文哲並未正面回應，僅說郭台銘已經70歲了，甚至還可以在2、3天前說不選，「心存善念，盡力而為。」不要把勝敗掛在心上，這樣會比較快樂。