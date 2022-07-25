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新竹棒球場21大缺失！砸12億重建「釀4球員受傷」　網酸：太粗暴

▲▼ 新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹市立棒球場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹棒球場耗資12億元、經過3年重建，於22日正式重啟，不過卻接連爆出球員受傷、球場有安全疑慮等狀況。對此，《ETtoday新聞雲》也根據網友、現場球迷、政治人物所言，整理出懶人包，帶讀者一次了解。

1、球賽座位區地板不明脫落

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男網友在「爆料公社二社」表示，他22日親臨新竹棒球場，結果找座位時卻發現地板區出現不明脫落的「掉漆」情況，露出黃色地面。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲地板掉漆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

2、紅土鬆軟度有問題、外野草皮有碎石

富邦右外野手林哲瑄23日演出飛撲美技，卻也因此受傷引退，他透露「一般場地都會滑行，但昨天沒有緩衝的感覺，外野跑起來是又軟又硬的感覺，這邊的草應該不是很好的草，地質也沒有弄得很好，有蠻多小石頭。」

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▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者陳立勳攝）

▲林哲瑄。（圖／記者陳立勳攝）

3、內野平整度不穩定

味全三壘手劉基鴻22日被不規則彈跳打到右手，味全龍游擊手張政禹認為，「新竹球場內野紅土有部分太鬆軟，有些地方又不會太鬆，平整度不是很穩定，有時候很難預測球會不會亂彈。」游擊手王勝偉也認為，「夜間燈光照明稍微暗一點點，如果可以補強，或許會更好，另外，場地可以再平整一點會更好。」

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▲味全龍隊劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）

▲劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）

4、內野紅土太鬆軟

味全外野手張祐銘22日在跑壘過程中跌倒，事後他解釋，「前幾天球隊有來新竹球場練習，當時就有注意到內野紅土比較鬆，但當下想法就是搶壘包，忘記內野紅土比較鬆，沒有注意到，結果才會跌倒，未來如果能改善，跑壘時就不用顧慮太多，至於外野草皮平整度還可以更好。」

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▲▼ 0722 新竹首場開幕戰,味全龍VS富邦悍將-張祐銘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張祐銘 。（圖／記者黃克翔攝）

5、階梯有高低落差卻要跨過排水溝

粉專「不禮貌鄉民團」指出，新竹市政府花了12億重金打造新竹棒球場，結果排水溝設計不良，有選手為了閃避而摔傷。

事實上，跌倒的正是味全龍老將林智勝，他在回到休息室過程中，因踩到邊角意外摔跤，24日出現在球場上時，走路還一跛一跛，甚至還吃止痛藥才上場。

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▲▼新竹首場開幕戰-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

6、階梯兩側生鏽，表面粗糙恐刮傷人

新竹市議員張祖琰日前在「新竹爆料公社」發文指出，球場大門前方的大階梯使用耐候鋼，表面生了「一層厚厚鐵鏽」鋼材，除了表面和邊緣粗糙恐刮傷人，碰到也會滿手鐵鏽、弄髒衣物。

張祖琰也提到，球場3樓、4樓的看台有些陡峭，加上走道空間不寬、前座椅背矮，散場人擠人可能會跌倒受傷。另外，大門一樓階梯的長條地燈邊緣還有電線露出。

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▲▼ 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼議員踢爆球場有「安全疑慮」。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

7、球場內女廁所門鎖裝反，無法鎖門

時代力量立委邱顯智23日指出，有球迷向他陳情，3樓到4樓的女廁門根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境。他納悶表示，「到底從投手丘到外野，甚至女廁所的門裝反，這些錯誤是怎麼產生的？」

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▲▼女廁所門鎖竟裝反無法鎖門！（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲女廁所門鎖裝反無法鎖門。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

8、樓梯內側安裝燈光，卻未在外側做防滑設計

新竹市長參選人高虹安收到球迷陳情，「新竹棒球場樓梯的止滑警示燈位置明顯有問題」，公共空間樓梯對比色是為了照顧弱視者、年長者和小孩等族群，所以應該在樓梯每階的最外層以明顯顏色區隔，並且加上防滑措施，以降低民眾滑倒受傷的機會。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲樓梯的止滑警示燈位置有問題。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

9、牛棚設計不佳

味全投手教練郭勝安表示，「牛棚練投區可以加上人工草皮，人工草皮看起來比較乾淨，可以美化一下，處理好也比較有質感，雖然牛棚區有椅子，但高度不夠高，也看不太到比賽，另外，牛棚區設置在外野，鄰近沒有洗手間，如果臨時想要使用，必須要跑回休息室，或許在通道區可以就近加個簡易廁所，其實球場外觀蠻漂亮的，但有些細節可以改善。」

高虹安也指出，「外野牛棚沒有設計室內通道，球員從休息室去牛棚還要等待換局或暫停，才能穿越球場進牛棚練投」，且牛棚護欄高度太高影響視野，球員要在座椅下墊上兩塊棧板才能看到場上狀況等缺失。

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▲新竹棒球場牛棚練投區。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場牛棚練投區。（圖／記者陳立勳攝）

10、廠商有偷工減料紀錄

國民黨桃園市議員參選人凌濤24日表示，新竹棒球場的得標廠商「巨佳營造」（原順福營造）2012年在桃園新埔國小承包案被發現偷工減料、2016年在大溪高中違反公安，5名工人慘遭活埋。

高虹安也指出，「這家廠商過去大多承包政府工程，並沒有施作專業球場的經驗，曾經有偷工減料的紀錄遭起訴。」

相關報導：狂接新竹市府標案！棒球場廠商豆腐渣、活埋5人恐怖歷史起底

11、球員休息室陽春

粉專「不禮貌鄉民團」對比新竹、天母棒球場，直言前者休息室又窄又小，椅子稍微往後拉就會擋到後面的人，連走道也只能容納一個人走。

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▲▼ 。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

▲休息室對比。（圖／翻攝自Facebook／不禮貌鄉民團）

除了上述11點之外，也有鄉民整理出其他問題：

12、外野灑水器設計不良，噴水時會噴到球迷

13、有大量視線不良座位，被欄杆、紅牆擋住，或是看得到廁所、卡在攝影支架內

14、本壘後方護網不像其他球場用隱形護網，看球體驗差

15、攝影壕溝設置低矮，球員接界外飛球可能跌入，且壕溝有不少金屬鋼瓶也易造成危險

16、廁所嚴重不足，需要流動廁所

17、流動廁所旁的保麗龍牆有許多鐵釘，民眾一不小心就會受傷

18、場內座椅有鐵片、螺絲外露，導致球迷刮傷腳

19、球場灰色調容易吃球，導致球員無法正常表現

20、球場停車位不足

21、鋼構樓梯沒做「防火披覆」，有嚴重公安危機

21項缺失曝光後，也讓不少網友直呼，「真的是笑話，基本的場內狀況都搞不好」、「太粗暴了」、「大部分錢都能解決，有沒有心去做而已」、「外野新置座位沒靠背真的很靠X」、「多到可以出懶人包」、「這到底是怎麼通過驗收的」、「一堆不該是由球迷、球員發現的問題」。

針對外界批評，本站今（25）日報導，《新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫》，代理市長陳章賢表示昨已成立改善小組，先針對大缺失進行改正，後續會持續逐步改善球場。

工務處副處長游蘭英也重點說明5項缺失改善計畫，範圍包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、場地內排水溝、選手休息區排水溝、打擊視覺區。

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