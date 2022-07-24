



▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對我國職棒球員對於新開幕的新竹棒球場負評如潮， 國民黨桃園市議員參選人凌濤今（24）日表示，林智堅在新竹交出「古巴棒球場」品質的公共工程，「市民放心他來接手5倍大、1200多億總預算的桃園市嗎？」巨佳營造過往偷工減料的歷史也遭起底，他更發現新竹市府不只棒球場與該廠商合作。

凌濤指出，林智堅到現在沒有跟交代清楚論文抄襲的原因，但人民現在很清楚，號稱參考福岡巨蛋，花了20億納稅錢，卻是連抄都不會抄，不僅球迷看到破洞的球場，連球員都因為糟糕的設施而受傷。

至於球場背後的施作廠商也被起底，凌濤表示，艾奕康工程顧問則因豆腐渣工程被起訴；國小承包案被發現偷工減料、2016年在大溪高中違反公安，5名工人慘遭活埋。在2019年後有超過6成在新竹市，狂接新竹市校舍補強及改建工程。

「世界怎麼跟得上台灣？在新竹棒球場，古巴可以。」凌濤批評，新竹棒球場幾乎是林智堅七年在新竹最引以為傲的政績。然而2018年議會不分朝野，早已提醒新竹棒球場恐成為「半套的8億棒球場」，這座棒球場有諸多疑點。

凌濤進一步說明，為何林智堅不顧城市願景、交通規劃執意原址重建？為何標案金額從最初3.5億，短短一年一路追加到8.76億，膨脹2.5倍，零零總總加上外野觀眾席修整，總計高達12億元？而天母棒球場修整僅花費8千多萬。

凌濤指出，為何履約驗收會通過，卻發現場地多處不明整、破損、生鏽，已導致3名球員受傷？「沒有確實驗收是否是趕著讓林智堅陪同總統蔡英文搶收割，置球員安全於不顧？」

最後，凌濤說，疑點最深就屬艾奕康工程顧問則因豆腐渣工程被起訴；巨佳營造（原順福營造）則在2012桃園新埔國小承包案被發現偷工減料、2016年在大溪高中違反公安，5名工人慘遭活埋。在2019年承接新竹棒球場之後，從2019-2022年標到的案件，有超過6成在新竹市，更有新竹市校舍補強、改建工程，實在令人捏一把冷汗。