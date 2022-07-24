新竹球場「重生2天」就掰了！　他酸爆：恭喜小智，青史留名

記者邱晟軒／綜合報導

新竹棒球場斥資12億重金改建，相隔2480天，於22日風光重啟，包括總統蔡英文、前新竹市長林智堅等人出席觀戰，不料賽後卻接連爆出球員受傷、場內設施遭球迷詬病等負評，聯盟更在今天火速宣布延賽。對此，有粉專嘲諷「恭喜小智，青史留名了！」引發熱議。

▲新竹棒球場負評不斷！中職聯盟急宣布24日賽事喊卡、8月換場地。（合成圖／翻攝自林智堅臉書）

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針對新竹棒球賽今晚賽事喊卡、8月更換場地，臉書粉專「不禮貌鄉民團」稍早前發文表示，新竹棒球場地問題太多，中華職棒聯盟開會討論後，決定延賽，這也是中職史上第一次因為場地狀況不佳而調整賽期，「恭喜小智，青史留名了！」

▲新竹棒球場12億重金改進，重啟後負評滿天飛。（圖／新竹市府提供）

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論「球場蓋這麼爛，肯定不是抄襲的」、「12億的笑話，不知道該不該覺得好笑」、「越看越像弊案」、「可憐倒楣的是球員啊！千萬不要受傷」、「受傷的球員跟球團應該要求償！今天已買票的球迷的損失應該由林智堅個人吸收」。

不過也有網友發表不同看法，「因場地因素延長、調整每個球季都有！你應該沒在看職棒」、「不要想太多，延賽或去其他球場比賽應該是協調的結果，否則怎麼會有時間讓施工廠商去履行保固條款所應盡的事項，不懂的人才會在這裡丟人現眼」。

▲首場開幕戰，總統蔡英文、蔡其昌、林智堅、沈慧虹等人受邀出席 。（圖／翻攝沈慧虹臉書）

對於新竹球場耗資12億，卻負評滿天飛，「不禮貌鄉民團」粉絲團昨晚曾發文表示，台灣資助友邦尼加拉瓜3000萬美金 （約9億新台幣），尼加拉瓜當地政府蓋出來，連美國職棒大聯盟都認證的頂級球場。

「不禮貌鄉民團」指出，反觀新竹棒球場，是新竹市政府前幾年追加預算，花了12億重金打造出來的，結果排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆、觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背、投手丘黏土比例不對、選手為了閃排水溝在休息室摔傷、開幕第一天就發生不規則彈跳、導致選手傷退、牛棚完全沒設計室內通道，直呼「吐槽點多到慘不忍睹！」

針對球場爭議，中華職棒（CPBL）稍早公告表示，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今（24）日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。而八月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。