12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照：蓋公園吧

▲新竹棒球場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市政府斥資12億元重建的新竹球場22日正式啟用，不過，卻接連爆球員因不規則彈跳以及紅土鬆軟受傷，甚至出現球場有安全疑慮等誇張狀況，臉書粉專「不禮貌鄉民團」更貼出一張新竹、天母棒球場休息室的對比圖，比別人多花了11億2千萬元，但品質卻沒有比較好，「已經不知道該怎麼吐嘈了」。

粉專「不禮貌鄉民團」貼出一張照片，天母棒球場的球員休息室只花了8千萬元整建，寬敞又舒適，還有一小塊區域可以讓球員聊天休息，反觀耗費12億打造的新竹棒球場，又窄又小，球員個人休息區，椅子往後拉一點可能就會擋到後面的人，走道也只能容納一個人走，而且新竹棒球場的觀眾席地板還掉漆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不禮貌鄉民團」看完新竹、天母棒球場的對比之後狂搖頭，「我已經不知道該怎麼吐嘈了...花12億這樣的高預算，就蓋這種水準的球場出來？妳們還是回去蓋公園吧」、「這種東西如果是當年郝龍斌蓋出來，大概早被酸爆了」。





▲新竹棒球場花12億重建，卻沒有比較好。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

貼文曝光後，網友們留言狂酸，「12億到底都花在哪了」、「人家蓋的是公園，誰准你在公園上打棒球了」、「新竹球場加了台灣價值」、「沒有對比沒有傷害」、「還以為是K書中心」、「是找了蓋公園的專家來幫忙設計的嗎」、「你不懂啦，12億有10億是要拿來人事開銷的」、「12億應該有10億是公關費」。

新竹棒球場風光重建後，卻意外不斷，有球員反映，場地仍有受傷風險，不少球員遭不規則彈跳球打中。事實上，總教練葉君璋賽前即表示，細部方面確實還有要調整的地方，包括紅土鬆軟，且顆粒較大。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

