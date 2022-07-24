球迷下樓梯見「1問題」扯炸！林智堅喊扛　網酸：給桃園人的警惕

▲新竹市立棒球場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹棒球場耗資12億元、經過3年重建，於22日正式重啟，不過卻接連爆出球員受傷、球場有安全疑慮等狀況。對此，也讓新竹市長參選人高虹安發文抨擊，「連最基礎的安全都做不到？」事實上，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨晚也發文致歉，只是底下就有一票網友不領情，甚至還說這是給桃園市民的警惕。

高虹安在臉書上貼文，直呼新竹棒球場本是新竹人的驕傲，但卻讓球迷的心和球員的身體受傷了，過去他們會勘，結果被對手說是「選舉抹黑」而不願將問題聽進去。

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高虹安說，這兩天她收到球迷陳情，「他們發現，新竹棒球場樓梯的止滑警示燈位置明顯有問題」，於是她便請教專家。專家說明，公共空間樓梯對比色是為了照顧弱視者、年長者和小孩等族群，所以應該在樓梯每階的最外層以明顯顏色區隔，並且加上防滑措施，以降低民眾滑倒受傷的機會。

▲高虹安收到球迷陳情。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

「球場是公共空間不是夜店！」高虹安也指出，先前監察委員就曾點出「無障礙動線標示不清，影響身障朋友權益」的問題，如今卻發生這種錯誤，這是很基本的功能，「還驗收啟用？」而且開幕前其實也有球員發現，「外野有大量小碎石」，結果還是沒能馬上處理，「花了12億預算的棒球場，卻連最基礎的安全都做不到？」

面對輿論砲轟，林智堅昨晚其實也已發文致歉，「新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間」，新竹市府團隊會以安全為最高原則，盡快改善場地，也讓大家重拾信心。他也表示球場不完美的責任將由他自己一肩扛起，這幾年市府團隊同仁都盡心盡力，面對外界質疑經費的使用，「我想這是對於市府團隊最不好的指涉」。

▲新竹市立棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

對此，有一票網友仍不領情直呼，「到底為什麼12億會變成這樣呀」、「為什麼天母跟新莊不到2億元可以整修球場，新竹要花到12億」、「請問前市長都離職了，是要怎麼扛責任」、「所以一開始就有問題，為何要趕著剪綵當政績宣傳」、「身為新竹人我感到很丟臉，你呢」、「12億品質這樣，棒球迷不能接受」。

其中更有不少人狠酸，「爛攤子新竹人只能吞了，桃園人謹記在心，今日新竹明日桃園」、「你就留在新竹善後，別來我們桃園鬧了」、「連廁所的門可以裝反，到底是要扛什麼？去桃園了是要扛什麼」、「新竹球場的事是很大的警惕」。不過也有些網友緩頰表示，「加油，知道問題，勇於承擔，持續改進」、「辛苦了，看哪裡要修正就修正，加油」。

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