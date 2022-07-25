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新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

▲▼新竹棒球場，工務處副處長游蘭英提5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播）

▲新竹市府工務處副處長游蘭英提出棒球場5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播，下同）

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

新竹棒球場斥資12億元建造，日前風光啟用，不料大小問題一籮筐；由於該棒球場被視為桃園市長參選人、時任新竹市長林智堅的重要政績之一，如今瑕疵連環爆，也引起各界輿論撻伐。對此，新竹市府今(25日)召開記者會說明，代理市長陳章賢表示昨已成立改善小組，先針對大缺失進行改正，後續會持續逐步改善球場。工務處副處長游蘭英也重點說明5項缺失改善計畫。

對於球場草皮、碎石問題，游蘭英指出，因賽前會進行草皮、細沙整平，擾動土層導致部分碎石露出，未來市府會透過3至6個月的草皮養護，讓草皮綱目增加，也同步透過每日8至10人進行碎石清理，配合草皮養護，將可改善碎石裸露情況，同時也能穩定草皮。

投手丘紅土區遭球員抱怨過於鬆軟、難以踩踏。游蘭英表示，18日場勘當天建議增加黏土，當天即調整增加黏土磚，並調整紅土層變薄，於20日完成，因新鋪黏土與紅土未接合，故22日導致投手丘有鬆軟現象，追究其成因為投手丘養護不足，需多次澆水、夯土進行養護，後續將配合味全龍球團養護、調整投手丘並夯實。

▲▼新竹棒球場，工務處副處長游蘭英提5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播）

此外，游蘭英也表示，為有效排水，因此將排水溝做在場地內，龍來公司當初建議從地下暗溝改參考天母棒球場明溝設置方案，經大家反映後，為球員安全，後續已於11日在表層覆蓋人工草皮。

▲▼新竹棒球場，工務處副處長游蘭英提5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播）

選手休息區排水溝部分，游蘭英則說明，原本最後一階有設置排水溝，是為了維持休息區乾燥，但如此卻造成腳穿釘鞋的球員必須跨越的情形，因此目前已先行鋪設軟墊覆蓋，並提出改善方案修改排水溝形式，以球員安全為第一要務。

▲▼新竹棒球場，工務處副處長游蘭英提5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播）

最後，針對球員反映打擊視覺區範圍不足問題，游蘭英解釋，目前牆面高度約5.8公尺，經與龍來公司討論，後續將依中華職棒聯盟及味全龍教練建議，再次施工並家深顏色，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致。

▲▼新竹棒球場，工務處副處長游蘭英提5大缺失改善計畫。（圖／翻攝新竹市府直播）

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