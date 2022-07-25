停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

▲麥當勞。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞販售的品項多元，很受台灣人歡迎，近日就有網友發文討論道，大家平時喜歡或最常喝哪款飲料？話題引發熱議，而底下就有一票網友點名「焦糖冰奶茶」和「奶昔」，直呼明明很好喝，結果卻絕版了。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「麥當勞什麼飲料最好喝」為題發文，分享身邊的人去麥當勞通常點些什麼。像他的同事愛點玉米湯、同學愛喝冰奶茶、室友喜歡喝可樂，也有朋友是看到新品項就點。

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原PO也說道，有些人在減肥或追求健康，就會選擇無糖綠茶，不過他自從試過無糖紅茶，就覺得也挺好喝，大家平時喜歡或常喝麥當勞的什麼飲料？

貼文一出，底下網友熱議，「冰檸檬紅茶」、「可樂呀～麥當勞的可樂不知道為什麼比市面的好喝很多」、「最好喝的可樂就是麥當勞的，絕對不能去冰」、「現在的話最喜歡零卡可樂」、「無糖紅不錯，有時喝不完自己加蜂蜜也蠻讚」、「蜂蜜紅茶啦！雖然評價兩極，但我覺得清香可口」。

▲網友各自分享最愛的麥當勞飲料。（示意圖／記者劉維榛攝）

其中還有不少網友想起已經絕版的焦糖冰奶茶，「以前的焦糖奶茶」、「還我焦糖冰奶茶」、「焦糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」、「以前真的超愛焦糖奶茶QQ」、「以前的焦糖奶茶」、「絕版的焦糖奶茶」。

另外也有些網友懷念奶昔，「草莓奶昔」、「香草奶昔QQ」、「巧克力奶昔沒有之一」、「絕對是奶昔」、「還我奶昔」、「消失的草莓奶昔」。

據了解，焦糖奶茶自2018年停售之後，就有不少人敲碗求回歸，但當時店員則指出，因為有很多客人要求不要喝有糖的，所以才會停賣焦糖版；另也有人直指應該是成本考量。至於奶昔停售則有一說是銷量不好，加上設備老舊、故障，所以自然淘汰。

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