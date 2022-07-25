　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

▲▼麥當勞之戰。（圖／記者謝盛帆攝）

▲麥當勞。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞販售的品項多元，很受台灣人歡迎，近日就有網友發文討論道，大家平時喜歡或最常喝哪款飲料？話題引發熱議，而底下就有一票網友點名「焦糖冰奶茶」和「奶昔」，直呼明明很好喝，結果卻絕版了。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「麥當勞什麼飲料最好喝」為題發文，分享身邊的人去麥當勞通常點些什麼。像他的同事愛點玉米湯、同學愛喝冰奶茶、室友喜歡喝可樂，也有朋友是看到新品項就點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說道，有些人在減肥或追求健康，就會選擇無糖綠茶，不過他自從試過無糖紅茶，就覺得也挺好喝，大家平時喜歡或常喝麥當勞的什麼飲料？

貼文一出，底下網友熱議，「冰檸檬紅茶」、「可樂呀～麥當勞的可樂不知道為什麼比市面的好喝很多」、「最好喝的可樂就是麥當勞的，絕對不能去冰」、「現在的話最喜歡零卡可樂」、「無糖紅不錯，有時喝不完自己加蜂蜜也蠻讚」、「蜂蜜紅茶啦！雖然評價兩極，但我覺得清香可口」。

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲網友各自分享最愛的麥當勞飲料。（示意圖／記者劉維榛攝）

其中還有不少網友想起已經絕版的焦糖冰奶茶，「以前的焦糖奶茶」、「還我焦糖冰奶茶」、「焦糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」、「以前真的超愛焦糖奶茶QQ」、「以前的焦糖奶茶」、「絕版的焦糖奶茶」。

另外也有些網友懷念奶昔，「草莓奶昔」、「香草奶昔QQ」、「巧克力奶昔沒有之一」、「絕對是奶昔」、「還我奶昔」、「消失的草莓奶昔」。

據了解，焦糖奶茶自2018年停售之後，就有不少人敲碗求回歸，但當時店員則指出，因為有很多客人要求不要喝有糖的，所以才會停賣焦糖版；另也有人直指應該是成本考量。至於奶昔停售則有一說是銷量不好，加上設備老舊、故障，所以自然淘汰。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤老闆今招魂　母悲痛癱軟...表弟：沒聽過有女友
林昶佐自曝曾遭家暴！被酒瓶刺到皮開肉綻　眼鏡、手錶被打爛
下課要回家…13歲國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍痛哭
完整聲明全文！　林志穎經紀人：這是最後一次
直擊／林志鑫快閃說明現場！　5度提陳若儀「心疼二嫂」
快訊／聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡
好亂！和大嫂親密出遊被告　弟弟喊冤：我先和她交往的
林志穎弟弟謝救命恩人稱「英雄」　家人將親自拜訪道謝
陳若儀「嘗試與林志穎對話」！無法完整拼湊始末　不眠不休照顧尪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人怒：我們好欺負！台電回應了

點1500元日本A5和牛排！上桌後傻眼...照片曝網笑：客家鹹豬肉？

幼兒莫德納週末打氣回升！累積接種4萬4894劑「佔該年齡層5.6%」

BA.5侵入社區…醫揭「1類人最容易感染」！王必勝回應了

客點外送惡意騙餐　外送員霸氣「報警處理」！結局網讚爆

國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

順澤宮神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登　加拿大公開賽再奪冠　

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人怒：我們好欺負！台電回應了

點1500元日本A5和牛排！上桌後傻眼...照片曝網笑：客家鹹豬肉？

幼兒莫德納週末打氣回升！累積接種4萬4894劑「佔該年齡層5.6%」

BA.5侵入社區…醫揭「1類人最容易感染」！王必勝回應了

客點外送惡意騙餐　外送員霸氣「報警處理」！結局網讚爆

國外疫情爆「邊境開放太快」？　王必勝曝2關鍵考慮下一步

順澤宮神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登　加拿大公開賽再奪冠　

他以為刮刮樂贏3萬嗨翻　店員一看更震驚：你中了「將近3000萬」

最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

台中時尚版「休閒農場」賞綠景！大片草皮＋水池邊座位超chill

陳若儀接「一通電話」才知林志穎出事！　第一時間失聯尪：到醫院才確定

「臉半毀」舌頭外露　虎斑遇暖心飼主收編獲新生...最愛玩逗貓棒

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

暑假也上班！敬業喵老師「趴挖洞紙箱」　盯奴才寫作業畫面萌翻網

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐

鬼門提早開！情侶「8大禁忌」勿犯

驚見ATM留2皮夾　網認證有錢人都用它

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

室外車庫裝冷氣！　1.3萬人瘋朝聖

快訊／07：44規模4.3地震！　最大震度3級

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆：救人別想法律問題

三寶撞分隔島瞬間起飛　影片瘋傳

馬斯克睡Google共同創辦人妻！財經網美驚呆

更多熱門

相關新聞

26歲學生妹討「2萬七夕禮物」　他一聽傻了

26歲學生妹討「2萬七夕禮物」　他一聽傻了

年收入比較高，就要送比較貴的禮物嗎？一名男網友發文表示，他因為月收入10萬，所以講究「儀式感」的女友就要他送1、2萬元的禮物，但對他來說，送禮不是理所當然的事，要送多少錢的禮物也不該被要求。兩人後來因金錢觀有落差而吵架，貼文內容也引發網友熱議。

新竹球場「攝影機底下有坐人」！他驚：會壓死人

新竹球場「攝影機底下有坐人」！他驚：會壓死人

大伯投黃珊珊、伯母投蔣萬安　藍營家人分裂投票

大伯投黃珊珊、伯母投蔣萬安　藍營家人分裂投票

檳榔攤買飲料撞見「毛鬼藏冰箱」

檳榔攤買飲料撞見「毛鬼藏冰箱」

國中生麥當勞K書嗆小聲一點！他1動作反擊

國中生麥當勞K書嗆小聲一點！他1動作反擊

關鍵字：

麥當勞焦糖冰奶茶奶昔PTT飲料

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面