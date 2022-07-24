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誇張畫面！12億新竹球場「女廁無法鎖門」　網轟：到底如何驗收的

▲▼ 新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲12億重金翻修新竹球場啟用，爭議不斷 。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市政府斥資12億元重建的新竹球場22日正式啟用，不過卻接連爆出球員因不規則彈跳以及紅土鬆軟受傷，甚至出現球場有安全疑慮等誇張狀況，可謂負評如潮。對此，時代力量立委邱顯智昨（23日）更踢爆，球場內女廁所門鎖竟裝反，無法鎖門。

邱顯智23日深夜在臉書發文表示，斥資12億，開打兩天的新竹棒球場，已經造成三名球員受傷退場，更被球員批評，外野及投手丘有諸多問題，如同古巴的球場。

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邱顯智在臉書上貼出一段影片表示，自己接獲進場看球賽的球迷朋友陳情指出，三樓到四樓的女廁門根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境。他納悶表示，「到底從投手丘到外野，甚至女廁所的門裝反，這些錯誤是怎麼產生的？」

▲▼女廁所門鎖竟裝反無法鎖門！（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲女廁所門鎖竟裝反無法鎖門！（圖／翻攝自邱顯智臉書）

邱顯智說，何以花了公帑12億，卻蓋出如此問題百出的球場？這些相關單位都必須給新竹市民一個交代。為了球員及球迷的安全，我們也會持續的來強力監督與把關。

邱顯智文末呼籲，我要提醒新竹市政府，千萬不能為了趕剪綵，就隨隨便便驗收。該依據政府採購契約主張的就要主張，不要留給新竹市民和運動員一個金玉其外、危機重重的球場。

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論「有夠落漆！」、「這樣驗收可以過，真的厲害」、「上廁時要喊一下外面的人：那個外面的幫我鎖一下門，謝謝」、「世界怎麼跟得上新竹」、「台灣政府機關的標案驗收機制真的很奇妙」、「哇～～真不愧是花了12億的棒球場，真有創意」。

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲新竹棒球場砸12億卻負評如潮，林智堅23日晚間發文道歉。（圖／林智堅臉書）

對於新竹棒球場爭議，新竹市前市長、桃園市長參選人林智堅昨晚間透過臉書發文致歉，表示要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，責任由自己一肩扛起。

林智堅認為，相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

斥資12億，開打兩天的新竹棒球場，已經造成三名球員受傷退場，更被球員批評，外野及投手丘有諸多問題，如同古巴的球場。 而就在剛剛，我們也接到今天進場看球的球迷朋友陳情，其指出，三樓到四樓的女廁門根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境。 到底從投手丘到外野，甚至女廁所的門裝反，這些錯誤是怎麼產生的？ 何以花了公帑12億，卻蓋出如此問題百出的球場？這些相關單位都必須給新竹市民一個交代。 為了球員及球迷的安全，我們也會持續的來強力監督與把關。

Posted by 邱顯智 on Saturday, July 23, 2022

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