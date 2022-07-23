新竹球場噴12億「卻見這一幕」　球迷傻眼！網喊抱歉：沒市長

▲味全龍今（23）日持續在新竹球場交手富邦悍將。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

新竹市立棒球場斥資12億「重生」，而中職睽違5年之久，重返該球場開打。不過有球迷抱怨，興奮入場找座位時，卻赫見超掉漆狀況，令他驚呼「據說是花12億蓋的！」照片曝光後，網友也忍不住反酸，「去找市長陳情啊，喔抱歉忘記你們沒市長！」

一名男網友在臉書《爆料公社二社》直呼，昨日親臨新竹棒球場，怎料在找座位時，赫見傻眼一幕，「第一天使用的新竹球場就落漆，據說是花12億蓋的！」

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原PO也貼出入場照片，畫面可見，球賽座位區地板出現不明脫落狀況，造成黃色底面裸露出來。

▲地板真的掉漆了。（圖／翻攝爆料公社二社）



底下引來2千多名網友熱議，「這塊12億？帶什麼風向啊」、「再來12億，看看能否改善」、「昨天看棒球轉播，轉播說明似乎有一些問題是臨時改正的，所以不用意外，應該只是沒被發現的問題之一」、「這個應該是保護膜」、「水很深」、「難道那就是傳說中的...金箔，係金欸喔喔喔」。

另有一票網友則開酸，「去找市長陳情啊，喔抱歉忘記你們沒市長」、「車身貼膜也沒這麼慘，智堅你怎麼說？啊跟人跑了」、「桃園球場如果不想變成這樣，要想清楚嘿」。

▲網友也開酸。（圖／翻攝爆料公社二社）



本站報導，就有球員反映，場地仍有受傷風險，不少球員遭不規則彈跳球打中。事實上，總教練葉君璋賽前即表示，細部方面確實還有要調整的地方，包括紅土鬆軟，且顆粒較大。

不僅如此，今天中職賽前還出現小狀況，林智勝今天賽前練習要回到休息區時不慎跌倒，似乎相當痛苦，在地上倒地不起，後來接受防護員治療。

林智勝當時從場上走到球員休息室，下階梯時不小心踩到邊角，意外導致滑倒，還好最後能夠自行起身，根據味全龍球團表示，「林智勝沒有大礙，今天一樣在先發陣容中，擔任先發指定打擊，排在第4棒。」

▼林智勝驚傳球場下階梯跌倒。（圖／記者黃克翔攝）

