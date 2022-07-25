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台南亞太國際棒球訓練中心　成棒球場2023年完工

▲「台南亞太國際棒球訓練中心」國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南亞太國際棒球訓練中心」國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽，29日在亞太國際棒球訓練中心舉行，市長黃偉哲表示，台南被視為重要的棒球發展地，為打造更好的棒球運動場域，「台南亞太國際棒球訓練中心」因此孕育而生。

這項工程在賴清德副總統時任市長任內整體規劃，少棒球場在賴前市長及李前市長任內發包施作，成棒球場則是在他任內發包施作；國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。

黃偉哲指出，興建亞太國際棒球訓練中心，是希望能提供一座具備國際棒球場規模及功能完善之棒球場，藉此培訓優秀選手並帶動棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊、少棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，打造一座國際賽會之競賽場館。第一期工程完成，為打造台南成為東方威廉波特的棒球夢想揭開序幕，奠定台南市提供國際專業比賽場地之基礎。

▲「台南亞太國際棒球訓練中心」國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

協進國小棒球隊隊員們說，場地很棒，很像職棒的球場，計分板很帥；曾效力統一獅的球員莊駿凱與及吳國豪表示，整體的硬體環境、設備，草皮、紅土都很棒，還有很大的液晶螢幕，都是以前沒有的東西。

至於第二期工程，主要內容為興建內野觀眾席15000席、外野觀眾席10000席的國際標準主球場、內野觀眾席3000席的國際標準副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總計畫經費19.35億元，全案預計2023年底完工；同時結合已啟用的少棒主、副球場，將是我國最完整最全面的棒球比賽與訓練的複合式棒球訓練場地。

▲「台南亞太國際棒球訓練中心」國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了可提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，也可兼做辦理國際賽會競賽場館，推動棒球體育展演交流，讓更多人看見球員選手努力所展現的自信風采，創造令人心動的體育賽事。

工務局表示，可容納2萬5千名觀眾的國際標準主球場，將是我國最多席位棒球場，結構設計上部屋頂結構為鋼結構，下部看台結構採RC構造，屋頂結構採用鋼結構桁架系統不但呈現結構美學且符合抗震及耐風需求，中間透空設計具有通透性，減少球迷觀眾在炎炎夏日看球之悶熱不適感，球場內部設施設計考慮比賽與訓練的使用性與安全性，看台設計使球迷具有最佳觀賽的視角與臨場感，另外採用最新穎的LED全彩顯示螢幕提昇比賽與看球的品質。

▲「台南亞太國際棒球訓練中心」國際標準主球場預計2023年底完成，將提供球迷最佳看球環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外橫、寬長達51公尺的室內投打練習場，是全台灣最大可做投球、打擊及內野練習分項複合式訓練場域，不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。

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