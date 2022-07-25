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社會 社會焦點 保障人權

18歲男帶2屁孩組球棒隊討債　聽到「一句話」秒嚇壞拔腿跑

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區18歲朱姓男子持球棒帶2名17歲少年，前往清江路17歲向一名少年債主家追討債務，少年父親見3人凶神惡煞不斷揮球棒試圖攻擊，立刻喝斥「這有監視器！」3人聽到拔腿就想跑，警方獲報後，也前往現場將3人逮捕，警方認朱嫌等3人涉有聚集3人以上，施強暴脅迫行為，全案依聚眾鬥毆及恐嚇罪移送士林地檢署、士院少年法庭，複訊後3人均請回。

▲▼ 北投朱姓少年討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市18歲朱姓嫌犯24日晚間帶2名17歲少年，赴北投區清江路某民宅追討債務，全程都遭監視器錄下。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，昨（24日）21時許，接獲110通報北投區清江路有3到4名青少年打架案件，獲報後到場未發現有打架情事，但被害人少年指證歷歷稱，被朱姓犯嫌及2名少年跑到家中追討債務，朱嫌甚至拿球棒揮來揮去。

據悉，3嫌疑為6000元左右債務，才跑到少年家討債，所幸被害少年父親及其他家人在家中，家人也在家門口擋住3人，少年父親更出聲制止「這有監視器！」而朱嫌更一度上前推擠作勢攻擊，警方獲報後也將3人逮捕。

警方認3人雖然沒有傷人情事，但朱嫌等3人顯涉有聚集三人以上，施強暴脅迫行為，全案訊後將依聚眾鬥毆及恐嚇罪移送士林地檢署、士院少年法庭偵辦，訊後3人均請回。

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